Josberg - Kystfiskebåt med badstue og trimrom

I september ble Josberg overlevert fra GOT Skogsøy til Fiskebåtrederiet Vito AS. Fartøyet er verftets bnr.109. Design med benevnelse Skogsøy 70 er fra Naval Dynamic.

Josberg er en kystfiskebåt rigget med autoline og garn. Det har vært mye fokus på sikkerhet og sikre rømningsveier om bord, samt drivstoffbesparelse gjennom modifikasjoner på skrog og vekt.

GARN OG LINE PÅ SAMME TID

– Vi har nok engang levert en høyteknologisk fiskebåt, med mange nye innovative løsninger. Denne kombinerte garn- og autolinebåten kan drifte med begge fiskemetoder, med kun små justeringer om bord. De kan gå med både garn- og lineutstyr på samme tid, forteller GOT Skogsøys Andre Rustad i en mail til Maritmit Magasin. Han forklarer også at verftet har klart å gjøre modifikasjoner på vekt og skrog, slik at de nå har klart å komme nærmere sine mål om 50 prosent drivstoffbesparelse på disse små (store) paragraf-fiskebåtene.

BADSTU OG TRIMROM

– Det er også topp moderne fasiliteter om bord for mannskapet, både i innredning og på det fisketekniske. Noe som skal sikre gode arbeidsvilkår og topp pris for fisken som leveres. Vi har også fått plass til badstue og trimrom for første gang på våre båter, avslutter verftssjef Rustad. Les hele omtalen her.

