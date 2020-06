Kandidatene til Ship of the Year er klar

Tre skip er nominert til årets utgave av prisen Ship of the Year; Ro Vision, Yara Birkeland og REV Ocean. Normalt skulle prisen blitt delt ut under SMM i Hamburg i høst, men siden det arrangementet er avlyst blir det i stedet en seremoni i Bergen i september.



Her er de nominerte, i tilfeldig rekkefølge:



MS Ro Vision

Brønnbåtrederiet Rostein fikk i april overlevert sitt nye flaggskip Ro Vision fra Larsnes Mekaniske Verksted. Dette er verdens første hybride brønnbåt, og ifølge konserndirektøren i SalMar bare starten på den grønne utviklingen i brønnbåtbransjen.



Ro Vision er designet av Rostein sammen med Skipskompetanse i Måløy, og er den sjette båten basert rundt felles designløsning utviklet for Rostein.



Brønnbåten har en elektromotor som driver båten fremover. Strømproduksjonen kommer fra tre dieselgeneratorer og ved den fjerde er det laget et stort batterirom i henhold til regelverket.



MV Yara Birkeland

Yara Birkeland er under bygging ved Vard Brattvåg, og er ventet levert i løpet av året. I mai 2019 vant prosjektet den prestisjefylte prisen Special Prize Norway’ under Green Awards i Berlin.



Det er Yara og Kongsberg som bygger skipet som skal sørge for at skip fortøyes, lastes og losses automatisk og elektrisk. Enova bidrar med 133 millioner kroner i støtte til prosjektet. Yara Birkeland får en kapasitet på 105 TEU og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig.



MS REV Ocean

Kjell Inge Røkke har lovet å bruke minst 4,2 milliarder kroner på dette prosjektet. Midler som kommer av hans egen lomme.



REV Ocean vil være utstyrt for å utføre oppdrag som dekker hele det globale marine økosystemet og vil bli utstyrt for testing og utvikling av nye løsninger. Fartøyet vil bli brukt av forskere og innovatører for løsningsorientert forskning som utforsker spørsmål som effekten CO2-utslipp har på havet, plastforurensning og beskatning av fiskeressursene.



Fartøyet er 182,9 meter langt og vil ha kapasitet til å ha 55 forskere om bord og et mannskap på 35. Utstyr om bord inkluderer vitenskapelige trål, ekkoloddsystemer, laboratorier, auditorium, moonpool, Triton ubåt med 2300 meters dybdekapasitet, en ROV med 6000 meters dybderekkevidde og avansert kommunikasjonsutstyr.



Prisen

Det er Skipsrevyen som deler ut prisen, som i fjor gikk til Color Hybrid.

Juryen består av:

Gustav-Erik Blaalid (Juryformann) – Ansvarlig redaktør i Skipsrevyen.

Sverre Steen – Instituttleder ved Institutt for marin teknikk, NTNU

Lars Gørvell-Dahl – Leder for maritim bransjeforening Norsk Industri