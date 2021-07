Karstensens bygger for Sørlands-rederi

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 65.90 m

Bredde 14,00 m

Dybde shelterdekkdekk 8,00 m

Lastekapasitet 1550 m3

Andre tekniske data:

Hovedmotor MAN 8L27/38, 2920 kW

Gir og propeller MAN, d4700 mm

Sidepropeller 2 x 700 kW

RSW-anlegg 2 x 850 kW

Fartøyet blir selskapets første nybygg, og skal erstatte dagens «Sille Marie», som ble kjøpt fra Sverige i 2011. Selskapet ledes av Carl Aamodt i samarbeid med skipperne Bastian og Yngvar Salthaug.Selskapet driver kombinert tråling, pelagisk for sild og makrell og for industriell fisk kombinert med fisk til konsum/hvitfisk. Det nye fartøyet skal operere på samme måte. Kontakten er basert på et etablert og godt samarbeid mellom rederi og verft.Nye Sille Marie er av verftets eget design, og fartøyet er skreddersydd til rederiets behov, men med et ekstraordinært fokus på reduserte utslipp, og en grønn driftsprofil.Skipet blir fullt utstyrt med innovative, grønne og bærekraftige løsninger, og det er lagt særlig vekt på å optimalisere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet. Endringer fra rederiets nåværende skip og verftets portefølje har blitt diskutert nøye og vurdert under designprosessen.Gjennom design- og spesifikasjonsprosessen har det vært et svært sterkt fokus på skipets driftsprofil, optimalisering av drivstofforbruk og dermed reduserte utslipp. Den grønne profilen er spesielt godt ivaretatt i form av full utslippsrensing, skrogdesign og integrasjon med en spesielt stor, saktegående propell som er optimalisert i nært samarbeid med leverandøren av fremdriftsanlegget, MAN Energy Solutions.I tillegg er fartøyet utstyrt med en stor batteripakke, som vil redusere forbruket ved aktiv peakshaving samt gi ekstra kraft i kritiske driftslinjer. Fartøyet er videre designet med elektriske vinsjer, som i alle genererer overflødig energi til batteripakken, elektriske fiskepumper, varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning overalt samt en rekke andre tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.Det elektriske vinsjsystemet system er rigget for 2 trål med 3 vinsjer og 4 garntromler. I tillegg arrangeres 2 pumpestasjoner på akterskipet SB eller BB, for dobbel pumpning av fangsten. Fiskepumper er også av elektrisk type.Skipet er videre designet med en topp moderne fiskefabrikk, med maksimalt fokus på effektiv arbeid og skånsom fiskebehandling av fartøyets fangst av fisk til konsum.Fremdriftssystemet vil bestå av en MAN hovedmotor på 2920 kW med store, langsomtgående propeller. De har en diameter på 4,70 meter, og tilpasses til skipets driftsprofil. Størrelsen og omdreiningstallene til propellene representerer et banebrytende valg, og det forventes at skipet vil kunne operere med meget god energieffektivitet som vil sette en ny standard i bransjen.Nye Sille Marie skal leveres og settes i drift fra 1. juni 2023. Kontraktssummen er på om lag 305 millioner kroner, hvorav ca. 30 millioner kroner kan tilskrives utbyggings- og miljøfremmende tiltak.