Kjempekontrakt til Grovfjord Mek. Verksted

Grovfjord Mek. Verksted skal bygge en stor flåte av slike førerløse fartøy for Ocean Infinity Group. Illustrasjon: Grovfjord Mek. Verksted

Grovfjord Mek. Verksted skal bygge en armada av store, unike, førerløse, robotfartøy til Ocean Infinity Group Ltd. Kontrakten gir grunnlag for flere ti-talls nye arbeidsplasser og vil skape store ringvirkninger lokalt og regionalt.





GMV har allerede startet byggingen av de fire første fartøyene som måler 21 × 5,4 meter. Dette er førerløse fartøy som skal kunne transporteres over hele verden med fly. Fartøyene styres fra basestasjoner i England og USA, og får installert ROV systemer og avanserte sensor systemer om bord.



Fremdriftssystemet inkluderer svært effektive propellere, motorer og batterier for å redusere CO2-utslipp under operasjonen. I tillegg pågår arbeidet med 36 meters versjonene som får samme avanserte fartøysteknologi som 21 meters fartøyet, men med økt nyttelast.

Totalt med denne kontrakten og andre oppdrag har GMV nå en ordrereserve på godt over 700 millioner.



FØRSTE LEVERING I JANUAR

Fartøyene til Ocean Infinity Group skal bygges i henhold til DNV GL-klasse og får britisk flagg. Den første leveransen er planlagt i januar neste år, og resten av leveransene vil finne sted i tidsrommet fra 2021 til 2023. Kunnskapen som bygges opp og erfaringene som høstes vil kunne anvendes overfor andre markedsområder og bedriften ser derfor svært lyst på fremtiden.



– Vi har allerede ansatt åtte nye ingeniører og tre operatører. I tiden som kommer vil vi øke staben ytterligere. Totalt regner jeg med at vi kommer til å øke antall ansatte i GMV med nærmere 30 personer, en økning på nesten 50 prosent, sier administrerende direktør Bård Meek-Hansen.



– Dette vil gi store ringvirkninger lokalt og også regionalt. Vi ønsker å handle mest mulig i regionen. Dette bidrar til utvikling av andre bedrifter som igjen gjør oss og andre bedrifter sterkere og mer konkurransedyktige, sier en fornøyd Meek-Hansen i en pressemelding.



EGEN UTVIKLING

Grovfjord Mek. Verksted AS (GMV) designer alle sine fartøy selv. Dette kombinert med høy kompetanse på elektriske fartøy og prosjektering av egne styringssystemer, gjør det mulig for selskapet å utvikle og tilby klimavennlige løsninger i verdensklasse til konkurransedyktige priser. Dette har resultert i utviklingen og byggingen av verdens første rene batterielektriske røkterbåt GMV Zero, verdens første rene batteridrevne miljøfartøy til Oslo Havn og nå kjempekontrakten med Ocean Infinity Group Ltd.



-Denne kontrakten er en fantastisk mulighet for oss, sier administrerende direktør Bård Meek-Hansen. At et verdensledende selskap som Ocean Infinity Group Ltd velger å inngå samarbeid med oss er en skikkelig fjær i hatten, og forteller oss at vårt søkelys på klima, design og teknologiutvikling de siste årene har vært riktig. Vi ser virkelig frem til å samarbeide med Ocean Infinity Group og de andre hovedleverandørene om utvikling og konstruksjon av disse fartøyene.





150 FARTØY LEVERT

Grovfjord Mek. Verksted AS (GMV) er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden 2000 har selskapet levert om lag 150 fartøy der 128 har gått til oppdrettsnæringen over hele landet. I tillegg har GMV levert 12 store offshorevind katamaraner i tillegg til andre fartøy som borefartøy, dykkerfartøy og en ambulansebåt. Selskapet opplyser at den nye storkontrakten på førerløse fartøy ikke skal gå på bekostning av satsingen på andre typer fartøy.



Ocean Infinity Group som er kunden for flåten av førerløse fartøy er et verdens ledende selskap innenfor bunnkartlegging, søk og undervannsinspeksjoner, og ble etablert i 2017 i USA. Tre store norskeide offshore konstruksjons- og servicefartøy er grunnstammen i rederiet, og selskapet skal nå utvide flåten med en stor flåte av selvgående overflatefartøy, kalt Armada. Ocean Infinitys kunder er blant annet oljeselskaper og offshorevindselskaper over hele verden.

Slik skal de førerløse fartøyene jobbe i forbindelse med bunnkartlegging og undervannsinspeksjoner. Illustrasjon: Ocean Infinity Group