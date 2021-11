Kjølesystem til Rostein-brønnbåt

Brønnbåten, NB70, er designet av Skipskompetanse AS i Måløy, og blir søsterskip til «Ro Vision» som i 2020 var levert som verdens første hybride brønnbåt, og «Ro Venture». Illustrasjon: Skipskompetanse.

Hydroniq Coolers har blitt tildelt en kontrakt fra Larsnes Mek Verksted AS om å levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til en ny brønnbåt som verftet skal bygge for brønnbåtrederiet Rostein.



Brønnbåten, NB70, er designet av Skipskompetanse AS i Måløy, og blir søsterskip til «Ro Vision» som i 2020 var levert som verdens første hybride brønnbåt, og «Ro Venture». Hydroniq Coolers har levert selskapets Rack sjøvannskjøler til begge fartøyene.



– Både Larsnes Mek og Rostein er svært godt kjent med sjøvannskjølerne våre og fordelene med å bygge dem inn i skroget. Vi vet derfor også godt hva som kreves av oss på dette prosjektet, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



INTEGRERT I SKROGET

Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til brønnbåten. Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann slik man unngår overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.



Rack sjøvannskjøler har vist seg å være svært velegnet om bord båter med stor last og liten fremdrift, som for eksempel brønnbåter.



– Rack sjøvannskjøler er både plass- og energibesparende, som til syvende og sist betyr reduserte driftskostnader og CO2-utslipp for operatøren av brønnbåten, sier Jan Inge Johannesen.



LAKS OG SMOLT

Nybygget vil ha 84,27 meters lengde og 15,5 meters bredde, med en lastekapasitet på 3 900 kubikkmeter. Den vil utstyres for å primært drive med frakt av laks og smolt.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Larsnes Mek Verksted AS, Larsnes i Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



Hydroniq Coolers er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).