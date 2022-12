Kjølstrekk to vindfartøy med Ulstein-design

Kina sitt første SOV-prosjekt femner om to ulike design, men der begge har skroglinjeformene X-BOW® og X-STERN®.. Illustrasjon: Ulstein.

30. november vart det halde kjølstrekkseremoni ved ZPMC-verftet for dei første serviceoperasjonsskipa (SOV-ane) til vindparkar i Kina. Dei to fartøya er av Ulstein sine design SX195 og SX197 og er bestilte av Shanghai Electric. Leveringa er planlagt til høvesvis slutten av 2023 og tidleg i 2024.



Kina sitt første SOV-prosjekt femner om to ulike design, men der begge har skroglinjeformene X-BOW® og X-STERN®. Skipa kan romme høvesvis 60 og 100 personar og gjer Shanghai Electric i stand til å tilby kundane svært effektive, robuste og topp moderne fartøy til drift og vedlikehald av vindparkane. Det er lagt vekt på optimalisert driftskapasitet, økonomi og yteevne i skipsdesigna. Med batteri installerte vil fartøya gi reduserte utslepp i arbeidet sitt med å betjene fornybar energi-marknaden.



Brennestarten til dei to skipa var den 15. september.