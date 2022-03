Klar for tredje BlueFish

Teamet som skal bidra til BlueFish 2022, ser frem mot den tredje fiskerimessa arrangert i Ålesund. På bildet Karl Johan Roald, Jeanette Lorgen, John Breivik, Tine Hafto von Løwensprung, Synnøve Rogne og Geir Østensen. Pål J Nes var fraværende. Foto: BlueFish

31. mai til 1. juni er det igjen klart for hav- og fiskerimessa BlueFish, og med god tilstrømning av utstillere er arrangørene og teamet bak klar for en ny messe i Sparebanken Møre Arena.



Hav- og fiskerimessa BlueFish er bygget på stolte sunnmørske tradisjoner, med utstillere fra en klynge av virksomheter leverer til Hav og fiskerinæringen, med hele verden som marked. Mange av disse har sitt utspring på Sunnmøre, men det er også utstillere fra Danmark, Sverige, Færøyene, Island, Spania og Tyrkia, og ikke minst kommer aktører fra land som har en fiskerinæring lokalt - på besøk.



BlueFish er den arenaen der utstillerne møter sine kunder, og er en fagrettet messe for hav- og fiskerinæringen, heter det i en pressemelding fra arrangøren.



De besøkende finner leverandører i toppsjiktet tilknyttet denne næringen, enten det er til nybygg, ombygg/reparasjon, eller tjenester.



NESTEN LIKE MANGE

Nå er det nesten like mange påmeldte som i 2019, tar vi med de som har reservert stand, blir det flere utstillere å besøke enn sist, noe som er målet for arrangøren.



Covid gjorde at BlueFish ble utsatt fra høsten 2021 til våren 2022, og nå er tilbakemeldingene at utstillere og besøkende gleder seg til en arena der fiskerinæringen igjen kan møtes i fiskerihovedstaden Ålesund.