Kleven Verft begjærer konkurs

Kleven Verft AS og to datterselskaper søker om konkurs.



Kleven ble for kort tid siden kjøpt opp av det kroatiske konsernet DIV Group.

Toppsjef i i konsernet, Tomislav Debeljak, uttaler at de hadde en ambisjon om å utvikle selskapet i Norge, og at det derfor er svært beklagelig at de ikke fant en løsning i denne vanskelige situasjonen. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette.



Ifølge DIV Group har det oppstått flere hindringer i integrasjonen av Kleven, noe som gjorde det svært vanskelige å håndtere selskapets operasjoner.

Fredag formiddag ble det gjort kjent at den kroatiske vertsgruppen har sendt inn en konkursbegjæring. I pressemeldingen kommer det frem at de ansatte ved verftet fortsetter inntil videre. Rundt 400 personer jobber på Kleven Verft.



– En konkurs trenger ikke å være negativt. Det kan være en ny start, og DIV Group vil dekke alle våre forpliktelser, uttaler Tomislav Debeljak til Vikebladet.