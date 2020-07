Kleven Verft er reddet

Kleven Verft har fått nye eiere etter at Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Bildet av verftet er fra 2017. Foto: Per Eide / Kleven.

Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Kjernekompetansen bevares, og Green Yard Kleven vil også for fremtiden være et av Norges mest anerkjente skipsverft.



Green Yard Group har planer for å videreføre verftsvirksomheten, men samtidig utvide virksomheten til nye forretningsområder som kan gi et stabilt arbeidstilfang ved siden av skipsbygging og vedlikehold. Green Yard er Norges ledende aktører innen resirkulering av skip, men ønsker å fortsette å bygge skip ved Kleven i tillegg til sine andre forretningsområder. Dette vil gjøre Green Yard Group til en av de mest komplette verftsgrupperingene i Norge.



I en artikkel i dagens Næringsliv sier administrerende direktør i Green Yard Group, Hans Jørgen Fedog, at det rpimært vil vøære resirkulering av skip som blir det nye forretningsområdet.

Green Yard Kleven vil ha Kjetil Bollestad som adm. direktør.



KREVENDE

Bostyrer, Bjørn Åge Hamre, partner i Simonsen Vogt Wiig AS har ledet forhandlingene sammen med et team fra Kleven og Simonsen Vogt Wiig.



– Dette hadde vi ikke fått til uten alle de ansatte på Kleven, bankene, kreditorer, kontraktsparter og leverandører som har utvist tålmodighet og gitt boet arbeidsro til å arbeide frem løsninger. Jeg er særlig imponert over de ansatte som har stått på i en krevende tid med høy usikkerhet, sier Hamre ifølge en pressemelding.



Det blir innkalt til allmøte med de ansatte tirsdag 14.7.2020.



ENDRINGER

Ifølge Dagens Næringslivs spår adm.dir. at man vil se et nedskalert verft, mens bobestyreren forteller om svært krevende forhandlinger som har vært nær ved å havarere flere ganger underveis. Han tilføyer likevel aat det ikke er de nye eierne som har vært de mest krevende i forhandlingene.



Ifølge nett.no har Atlantic Towing Shipping allerede kansellert kontrakten på bygging av et forsyningsskip ved Kleven. Bobestyrer Hamre forteller at skroget til skipet er kjøpt sammen med verftet, og det vil bli gjort forsøk på å få solgt videre et ferdig skip.