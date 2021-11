Knut Arild Hareide ny sjøfartsdirektør

Knut Arild Hareide skal lede en viktig kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal og regional tilstedeværelse. Foto KrF.

Siviløkonom Knut Arild Hareide er utnevnt som direktør for Sjøfartsdirektoratet for en åremålsperiode på seks år. Hareide tiltrer stillingen 1. januar 2022.



– Vi gratulerer Knut Arild Hareide som ny sjøfartsdirektør fra 2022, og ser fram til å samarbeide med han i årene som kommer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.



SVÆRT GODT KVALIFISERT

– Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Med Knut Arild Hareide får Sjøfartsdirektoratet en svært godt kvalifisert leder med bred erfaring fra politikk og næringsliv. Som tidligere statsråd i flere departement kjenner han både forvaltningen og sektoren godt, og jeg ser frem til et godt samarbeid i årene fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).



Knut Arild Hareide ledet Kristelig Folkeparti fra 2011 til 2019, og har erfaring fra både kommunepolitikken og rikspolitikken. Hareide har vært stortingsrepresentant fra 2009 til 2021. Fra 2004 til 2005 var han miljøvernminister og fra 2020-2021 var han samferddselsminister. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har bakgrunn som organisasjonsdirektør, prosjektleder og forretningsutvikler i Schibsted.



STOR SAMFUNNSMESSIG BETYDNING

Sjøfartsdirektoratet er en etat av stor samfunnsmessig betydning i gjennomføringen av det grønne skiftet i maritim næring, og en naturlig samarbeidspartner for hele den maritime næringen.



Den nye sjøfartsdirektøren skal lede en viktig kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal og regional tilstedeværelse, som har grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører.