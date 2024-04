Kongelig beskytter av One Ocean II

Statsraad Lehmkuhl under seil til havs. Foto Richard Sibley

Kronprins Haakon har sagt ja til å bli goodwillambassadør for Statsraad Lehmkuhls neste store ekspedisjon, One Ocean Expedition 2025-2026.



One Ocean Expedition er en jordomseiling med det norske skipet Statsraad Lehmkuhl. Kongsberg er blant hovedpartnerne til ekspedisjonen og skal utstyre skipet med topp moderne teknologi fra Kongsberg Discovery.



MED LIDENSKAP FOR HAVET

Målet med ekspedisjonen er å skape bevissthet blant folk, og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling. Kronprinsen er opptatt av å ta vare på livet i havet og håper at One Ocean Expedition 2025-2026 vil skape oppmerksomhet og en betydelig internasjonal satsing på bedre helse i havet.



– Menneskers liv og framtid på jorda er avhengig av at vi tar vare på havet. Jeg håper One Ocean Expedition 2025-2026 vil bidra til et stort internasjonalt engasjement for å bedre havets helse, sier kronprins Haakon.



Haakon Vatle, ekspedisjonsleder og administrerende direktør i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl, er takknemlig og stolt av at kronprins Haakon vil støtte prosjektet.



– Vi er utrolig stolte og takknemlige for at kronprins Haakon har valgt å bli goodwill-ambassadør for One Ocean Expedition. Kronprinsenst engasjement motiverer oss til å fortsette vårt arbeid og bidrar til at vi når ut med vårt budskap til et globalt publikum, sier Vatle.



SEILER FOR ØKT KUNNSKAP OM LIVET I HAVET

Ekspedisjonen skal besøke 20 forskjellige havner i Europa, USA, Sentral- og Sør-Amerika. One Ocean-ekspedisjonen er en anerkjent del av FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling.



Det 98 meter lange skipet er et flytende universitets- og treningsfartøy som bringer studenter, forskere, praktikanter og fagfolk sammen. Alle om bord jobber sammen, for å seile skuta og få erfaring og økt kunnskap om havet og hverandre. Under havnebesøk brukes skipet til konferanser, møter og andre arrangementer.



PLANLEGGER EN REKKE AKTIVITETER

Den neste One Ocean Expedition seiler fra Bergen i april 2025. Det planlegges en rekke forskjellige aktiviteter ved de ulike havnene der skipet ankommer. En arbeidsgruppe i Kongsberg Discovery har startet planleggingsarbeidet. Administrerende direktør Martin Wien Fjell i Kongsberg Discovery ser frem til å være med på neste år jordomseiling.



– Klimaendringer gjør havet varmere, surere og mer oksygenfattig. Dette truer havets økosystemer og dermed også havet som kilde til mat for oss mennesker. For oss er denne ekspedisjonen en god anledning til å sette søkelyset på globale miljøutfordringer og havets rolle i global bærekraft, sier han.



UTSTYRT SOM ET MODERNE FORSKNINGSFARTØY

Under den første One Ocean-ekspedisjonen ble fartøyet utstyrt med avansert teknologi fra en rekke partnere. Sensorer som måler bølger, temperatur, oksygennivå og en hel del andre meteorologiske forhold ble montert på baugen og masten. Skuta er også utstyrt med ekkolodd som overvåker vannkvalitet og livet i havet. All data blir samlet inn, og desimerte data rapportert hjem i sanntid ved hjelp av Blue Insight og Vessel Insight hvor de brukes til både forsknings og formidlingsformål.



– Til neste tokt blir skuta utstyrt med enda mer avansert teknologi. Blant annet med vår nyeste ADCP (acoustic doppler current profiler) som måler hastigheten på havstrømmene ved hjelp av lydpulser. Det vil si at den sender ut et ping og lytter etter retursignaler i bestemte tidsintervaller, sier Fjell.



Listen av nytt utstyr består også av et ekstra ekkolodd, skrogmontert hydrofoner og bevegelses- og posisjoneringssystemet Seapath fra Kongsberg Discovery. Samt ny teknologi som KI-løsninger fra Blue Insight.

– Vårt håp er at ekspedisjonen og den avanserte teknologien på Statsraad Lemkuhl vil inspirere og utdanne nye generasjoner av sjøfolk og havforskere, sier han.



ET SKIP MED MYE HISTORIE OG KUNNSKAP

14. januar 1914 ble det staselige skipet sjøsatt ved Johann C. Tecklenborg-verftet i Bremerhaven i Tyskland. Skipet fikk navnet Grossherzog Friedrich August, og ble bygget som skoleskip for den tyske handelsflåten.



Til tross for at skipet var flott, stod det uvirksomt i årevis på grunn av dårlige tider. Nordmannen Kristofer Diedrich Lehmkuhl fikk øye på skipet i Newcastle. Han fikk det til Norge og Bergen, hvor det ble tatt i bruk for opplæring av unge sjøfolk.





Statsraad Lehmkuhl til havs under seil sommeren 2018. Foto Jesper Rosenmai Statsraad Lehmkuhl ankret utenfor Rio de Janeiro. Foto Hanna Thevik