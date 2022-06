Kongsberg Digital skal digitalisere av nærmere 500 fartøy

Kongsberg Digital har inngått kontrakt med verdens største containerskipselskap, Mediterranean Shipping Company om å digitalisere hele den eide flåten til MSC på nærmere 500 skip gjennom den skybaserte datainfrastrukturen Vessel Insight. Foto: MSC.

Kongsberg Digital (KDI) og verdens største containerskip-selskap Mediterranean Shipping Company (MSC) har inngått en avtale som kobler nærmere 500 skip opp mot KDI sin skip-til-sky infrastruktur Vessel Insight.



– Vi er svært stolte over å kunngjøre denne kontrakten med MSC. Selskapet spiller en avgjørende rolle i å tilrettelegge for verdenshandel, og deres arbeid for økt bærekraft gjennom digitalisering er helt i front. Med Vessel Insight kan data kontekstualisertes via vår skip-til-sky infrastruktur, og benyttes til å redusere utslipp og optimalisere driften av hele flåten. Avtalen med MSC bygger på et allerede solid samarbeid med Kongsberg Maritime, og vi ser frem til å fortsette å utvikle løsninger sammen med MSC, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.



YTTERLIGERE OPSJONER

Avtalen, som går over fem år, omfatter leveranse av Kongsberg Digitals datainfrastruktur Vessel Insight og applikasjonen Vessel Performance for hele MSC sin eide flåte, som består av nærmere 500 fartøy, i tillegg til ytterligere opsjoner. Med Vessel Insight vil MSC kunne oppnå større grad av transparens og forbedre utnyttelsen av data.



Data som hentes ut fra skipene kontekstualiseres i applikasjoner fra Kognifai Marketplace. Gjennom applikasjonene kan man få bedre drift av skipet ved å redusere utslipp, forbruk av drivstoff, optimalisere ruten, automatisere rapportering og øke sikkerheten om bord.



SVÆRT VIKTIG

– Dette er en svært viktig kontrakt for MSC. Bærekraftig drift av vår flåte har topp prioritet, og gjennom Kongsberg Digital og Vessel Insight datainfrastruktur kan vi optimalisere driften slik at den blir mer effektiv, bærekraftig og sikker. Den maritime industrien møter nå strenge krav til utslippskutt og bærekraft, og vi er derfor svært stolte og glade for at vi har sikret denne avtalen. Det er et viktig steg på veien til grønnere drift, sier Gianluigi De Maio, SVP, Manager of Fleet-Network-Terminal Efficiency, MSC.



– Dette er solid bekreftelse på at vår teknologi, ekspertise og produktoppfølging er ettertraktet og ledende i dette markedet, og det er svært positivt at MSC tar et stort skritt videre på digitaliseringsreisen. Det er fortsatt en lang vei å gå for maritim industri, og digitalisering er avgjørende for en sikrere, grønnere og mer bærekraftig shipping-sektor. Det er en ære å bli valgt av verdens største containerskip-selskap, samtidig sender MSC nå sterke signaler til hele industrien om at digitalisering er veien å gå for en grønnere maritim industri, sier Skryseth.



I tillegg til oppkobling til Vessel Insight og tilgangen til applikasjoner gjennom Kognifai Marketplace, vil MSC få tett oppfølging av Kongsberg Digital. Dette er en viktig del av produktpakken Kongsberg Digital tilbyr sine kunder for å sikre størst mulig utbytte av digitaliseringen og en smidig overgang.