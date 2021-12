Kongsberg Digital skal levere skybaserte simuleringsløsninger

Kongsberg Digital (KDI) har signert en partneravtale med Northeast Maritime Institute (NMI) i Massachusetts USA for å levere skybaserte simuleringstjenester til deres maritime onlinekurs. Dette er den første partneravtalen KDI har signert med en maritim e-læringsleverandør og inkluderer levering av en rekke av KDIs skybaserte simuleringsapplikasjoner.



De siste årene har NMI skapt et dynamisk opplæringssystem som leverer et bredt spekter av kurs på nettet for sjøfolk over hele verden. I NMIs omfattende nettportal, kjent som Northeast Maritime Online (NEMO°), leverer de maritim utdanning, opplæring, eksamener og sertifisering. NEMO° har utviklet seg til å bli en ledende transformativ modell for maritim utdanning og opplæring, og vil være en sterk partner for KDIs K-Sim Connect-applikasjoner, som vil bli integrert i NMIs e-læringskurs.



KDIs digitale plattform, K-Sim Connect, tilbyr et omfattende utvalg av simuleringsløsninger designet for å forbedre maritim utdanning og opplæring. Det nåværende produktspekteret inkluderer simulatorløsninger for maskinroms kontroll, lastehåndtering, radar, elektronisk kartvisning og informasjonssystem (ECDIS) og ruteplanlegging, og vil snart bli utvidet med flere applikasjoner for navigasjonsopplæring.



KOMPETANSE- OG KAPASITETSGAP

– Shipping står ovenfor et betydelig kompetanse- og kapasitetsgap i årene som kommer, bl.a. fordi skipene blir mer komplekse å operere med nye miljøvennlige drivstofftyper og mer avansert instrumentering, men også fordi et stort antall erfarne sjøfolk har byttet yrker som et resultat av COVID pandemien. Vi ser dermed et betydelig økt behov for trening og videreutdanning av mannskap innen alle fartøyssegmenter. The Northeast Maritime Institute (NMI) nyter stor respekt i bransjen med sitt brede spekter av abonnementsbaserte e-læringskurs, som allerede har hjulpet tusenvis av sjøfolk med å utvikle og forbedre ferdighetene sine. Ved å legge til K-Sim Connect-simuleringsapplikasjoner til NMIs nettbaserte kursprogrammer, vil man kunne trene på viktige arbeidsprosesser innen skipshåndtering i et engasjerende og realistisk simulerings-univers. Dette er både kost- og tidsbesparende for skipsoperatører og rederier, ettersom personellet da ikke nødvendigvis trenger å reise til et treningssenter for å forbedre sine kvalifikasjoner, sier Andreas Jagtøyen, Executive Vice President Digital Ocean, i Kongsberg Digital.



- Våre nyutdannede blir sett på som noen av de best kvalifiserte og hardtarbeidende i den maritime industrien, og vi er derfor stolte over at dette samarbeidet med Kongsberg Digital vil gjøre oss i stand til å forbedre våre kursopplegg ytterligere. Ved å legge til avansert simulering vil vi kunne utstyre våre kandidater med en kombinasjon av kunnskap, kritisk tenkning, problemløsning og selvtillit. Dette er egenskaper som kreves for å drifte, vedlikeholde og administrere dagens fartøy på en trygg og effektiv måte, sier Eric R. Dawicki, president og administrerende direktør ved Northeast Maritime Institute.