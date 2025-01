Kongsberg Discovery kjøper Naxys Technologies

Om Kongsberg Discovery

Kongsberg Discovery har teknologi for havrommet, fra havbunnen til verdensrommet.

Bedriften utvikler teknologi for å sikre bærekraftig forvaltning av havets ressurser, overvåke klimaendringer og kritisk infrastruktur, samt ivareta nasjonal sikkerhet.

Selskapet retter seg mot kunder innenfor fiskeri, forskning, undervannssikkerhet, maritime operasjoner med teknologi innenfor posisjonering og en rekke kommunikasjonsløsninger.

Andre viktige sektorer er havvind, offshoreoperasjoner og forsvarsaktører.

Virksomheten har over 1100 ansatte lokalisert i Horten, Trondheim, Bergen og Oslo i Norge, samt virksomhet i Alicante i Spania, Aberdeen i Storbritannia, Lynnwood (Seattle), Houston og New Orleans i USA, Vancouver og Halifax i Canada, Kuala Lumpur i Malaysia og Singapore.

Kongsberg Discovery er en del av KONGSBERG, et ledende teknologikonsern med base i Norge.

Havet er avgjørende for å løse globale utfordringer knyttet til klima mat og sikkerhet. Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen peker på at Naxys passer godt inn i selskapets teknologiportefølje.– Vi har som teknologiselskap og havromsekspert utviklet verdensledende løsninger for å kartlegge, overvåke og forstå havene som faktisk dekker 70 prosent av jordoverflaten og hvor det aller meste fortsatt er uutforsket. Oppkjøpet av Naxys passer godt inn i vår teknologiportefølje og våre vekstambisjoner som havromsekspert, sier Håøy.Naxys Technologies vil inngå som en del av Kongsberg Discovery, en virksomhet som ble skilt ut fra Kongsberg Maritime og etablert som et eget forretningsområde i Kongsberg Gruppen i 2023. Rasjonale var å styrke selskapets posisjon og satsning innenfor avansert sensor- og undervannsrobotikk.– Kongsberg Discovery har levert solid organisk vekst så langt og dette oppkjøpet er første ledd i den inorganiske delen av vekststrategien. Kongsberg Discovery styrker med dette sin teknologiplattform og er godt rustet til å møte den stadig økende etterspørselen innenfor både bærekraft og sikkerhet, sier Håøy.Martin Wien Fjell, administrerende direktør i Kongsberg Discovery, peker på viktigheten av selskapets spisskompetanse på passiv hydroakustikk som avgjørende for transaksjonen. Selskapet leverer miljøovervåkning for olje- og gassnæringen, men er også godt posisjonert for vekst inn mot både forsknings- og forsvarsmarkedet.– Naxys Technologies sikrer at olje og gasselskaper raskt kan bli varslet ved eventuelle lekkasjer, Dette blir stadig viktigere nå som kravene til bærekraftige operasjoner øker globalt, sier Fjell.Kongsberg Discovery ble etablert som eget forretningsområde i 2023, utskilt fra Kongsberg Maritime. Bakgrunnen for å etablere det nye forretningsområde var å sikre økt vekst. Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen er fornøyd med avtalen om kjøp av Naxys Technologies.Beskyttelse av livet i havet, og overvåking av kritisk infrastruktur er viktige satsningsområder for Kongsberg Discovery.– Vi har utviklet en rekke markedsledende produkter innen hydroakustikk siden det første ekkoloddet ble lansert på 1950-tallet. Med Naxys sin teknologikompetanse styrker vi denne posisjonen videre og gjør oss i stand til å levere en enda bredere produktportefølje til markedet, sier Fjell.Naxys Technologies har røtter tilbake til 1999, og er i dag en verdensledende aktør innen passiv akustisk lekkasjedeteksjon. Kundene deres er i all hovedsak de største olje- og gasselskapene som benytter teknologien for å oppdage lekkasjer, samt overvåke undervanns roterende maskineri som pumper og kompressorerSom ny eier av Naxys Technologies AS peker Fjell i Kongsberg Discovery på styrken selskapet har av både kompetanse, erfaring og innsikt i en viktig sektor for Kongsberg Discovery.– Teamet i Bergen har bygget en sterk virksomhet med teknologi som passer perfekt til Kongsberg Discovery. Miljøovervåking ved bruk av passiv hydroakustikk er sentralt for Naxys, og stemmer godt overens med den betydningen bærekraft og sikkerhet har for vår virksomhet. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle medarbeiderne, og starte vårt samarbeid som kolleger, sier han.Jens Abrahamsen er daglig leder i Naxys Technologies, og var med å etablere selskapet i 1999. Han fremhever muligheten oppkjøpet vil gi for internasjonal vekst.– Som en del av Kongsberg Gruppen vil vi nå få en mulighet til å vokse videre. Etter min mening er det bare ett teknologiselskap som har styrken og ambisjonene som stemmer overens med vår måte å tenke på. Det er Kongsberg Discovery, sier Abrahamsen.Naxys Technologies AS har 28 ansatte i Hegreneset i Bergen. Selskapet forventer å passere en omsetning på 100 millioner kroner i 2024. Selskapet har produksjon, forskning- og utviklingsavdeling, samt salg- og servicemedarbeidere.– Denne avtalen er en viktig milepæl i vår historie. Jeg er overbevist om at Naxys vil spille en viktig rolle i vår felles fremtid. Det vil også være fint å få økt tilstedeværelse i Bergen, sier Fjell, administrerende direktør i Kongsberg Discovery.