Kongsberg Maritime har levert første Reach Remote

Leveringen følger etter flere uker med testing og sjøprøver, og er overvåket av Det Norske Veritas (DNV) og Sjøfartsdirektoratet.Skipets første jobb er å gjennomføre undervannsundersøkelser utenfor kysten av Haugesund, men potensiale for skipet strekker seg langt ut over dette.– Reach Remote er et unikt prosjekt som samler ekspertisen til Kongsberg Maritime, Reach Subsea og Massterly for å forme fremtiden for ubemannede offshoreoperasjoner. Vi er stolte av å se Reach Remote 1 seile og forberede seg på sitt første oppdrag, sier Bjørg Mathisen Døving, VP Reach Remote i Reach Subsea. Kongsberg Maritime er prosjektleder og har vært ansvarlig for skipsdesign, verftslevering, forsyningskjeden, systemintegrasjon og igangkjøring. Selskapets ekspertise innen maritim teknologi var medvirkende til å realisere dette innovative konseptet.– Det som begynte som en idé, har nå blitt en konkret realitet, sier Lisa Edvardsen Haugan, president i Kongsberg Maritime. Reach Remote 1 er et bevis på vår forpliktelse til å flytte grensene for maritim teknologi. Vi er stolte over samarbeidet med REACH SUBSEA, Massterly og Trosvik Maritime om dette banebrytende prosjektet. Ettersom verden går over til mer bærekraftige og effektiviserende løsninger, vil dette fartøyet spille en viktig rolle i å forme fremtiden for offshoreaktiviteter, sier Lisa Edvardsen Haugan, president i Kongsberg Maritime.Under sjøprøvene ble fartøyet overvåket og kontrollert fra et midlertidig, mobilt Remote Operations Center (ROC) plassert ombord på støttefartøyet Avant. Når Reach Remote 1 starter pilotoperasjoner på nyåret, vil Massterly, som er et samarbeid mellom Kongsberg Maritime og Wilhelmsen, kontrollere skipet fra et landbasert ROC i Horten, Norge.Reach Remote 1- opererer uten mannskap og er fjernstyrt fra ROC. Dette gir betydelige fordeler når det gjelder driftskostnader, sikkerhet og utslipp, sammenlignet med større fartøy med bemanning.Kongsberg Maritime har jobbet tett med Det Norske Veritas (DNV) og Sjøfartsdirektortet for å navigere i de unike regulatoriske utfordringene knyttet til ubemannede fartøy i denne prosessen.