Kongsberg Maritime har levert skipsdesign nummer 1000 til norsk rederi

IWS Seawalker er et toppmoderne servicefartøy for vindparker (CSOV). Fartøyet vil bli satt i drift i Nordsjøen i løpet av de kommende ukene. Foto: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime har designet skip i over 50 år og onsdag ble skip nr. 1000 døpt i Hanstholm, Danmark. IWS Seawalker er et toppmoderne servicefartøy for vindparker (CSOV) og det tredje av seks fartøy som er bygget for det norske rederiet Integrated Wind Solutions (IWS). Fartøyet vil bli satt i drift i Nordsjøen i løpet av de kommende ukene.



– I løpet av 2024 har vi feiret 50 år med banebrytende skipsdesign, og derfor er vi spesielt stolte av å avduke vårt 1000. fartøy, IWS Seawalker. Denne milepælen er et bevis på vårt engasjement for innovasjon og hvordan våre skipsdesignere har jobbet med kunder over fem tiår for å levere avanserte og effektive skip, sier Lisa Edvardsen Haugan, president i Kongsberg Maritime.



- IWS viser med sitt valg av Skywalker Class-fartøyene at de ønsker å bruke fremtidsrettet teknologi i et spennende og voksende marked. Vi ønsker mannskapet på IWS Seawalker lykke til i forberedelsene til oppdragene ved havvindparkene i Nordsjøen, sier Haugan.



VIKTIG MILEPÆL

Christopher Andersen Heidenreich, administrerende direktør i IWS, talte under skipsdåpen i Hanstholm på onsdag:



– Dette er en stor dag for alle i IWS, og vi ønsker det tredje av våre seks Skywalker Class-fartøy velkommen til flåten vår. Samtidig vet vi også at dette er en stor dag for Kongsberg Maritime. Sammen feirer vi levering av deres 1000. fartøydesign, og vi er beæret over å være en del av en så viktig milepæl. Akkurat som de aller første UT-fartøyene på 1970-tallet, er dette siste avanserte CSOV-designet en pioner for sin tid, og setter høye standarder for sikker, effektiv og innovativ operasjon i den globale offshore-industrien. Sammen former vi fremtiden for offshore vindenergi gjennom teknologi, innovasjon og partnerskap, og jeg gratulerer Kongsberg Maritime-teamet med denne fantastiske prestasjonen, sa Heidenreich.



UTVIKLET PÅ 70-TALLET

På begynnelsen av 1970-tallet startet en liten gruppe skipsdesignere på Sunnmøre utviklingen av offshorefartøy. Dette resulterte i forkortelsen UT, som skulle bli en bransjestandard for offshore-artøyer som bidro til å bygge den norske oljerikdommen.



Fra det banebrytende UT 704 forsyningsfartøyet tilbake i 1974 til IWS Seawalker i dag, har Kongsberg Maritime konsekvent designet skip rundt pilarene sikkerhet, operasjonell effektivitet og bærekraft, og sikret at skipene opererer sikkert selv i de tøffeste forhold.



Kongsberg Maritime leverer omfattende løsninger til de seks Skywalker Class-skipene, I tillegg til design leveres også systemintegrasjon, som inkluderer et bredt spekter av utstyr. Hovedfremdriften besørges av fire azimut thrustere, med PM-motorer (permanente magnetmotorer). Dette gir et manøvreringssystem som matcher det symmetriske skrogdesignet, for og akter.



I løpet av de siste 50 årene har Kongsberg Maritime levert skip til rederier i mer enn 50 land over hele verden, og 300 skip er levert til norske rederier. Verft i 40 land har gjennom årene bygget Kongsberg Maritime design fra UT- og NVC-serien.



Kongsberg Maritime skipsdesignteam er basert i Hjørungavåg og Ålesund, og støttes av det Kongsberg-eide selskapet, Navis Consult, i Kroatia som leverer ingeniørtjenester til selskapets produkter og skipsdesignprosjekter.





Lisa Edvardsen Haugan, president i Kongsberg Maritime. Foto: Kongsberg Maritime