Kongsberg Maritime leverer dekksmaskineri

Fartøyene skal bygges av det koreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Kongsberg Maritime har signert en omfattende og strategisk viktig kontrakt med den russiske LNG-produsenten Novatek. Ifølge avtalen skal KM levere elektrisk dekksmaskineri til seks LNG-skip med isklasse, med opsjon om leveranse til ytterligere fire skip, som skal operere i nordvest-sibirske farvann.



Fartøyene skal bygges av det koreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Skipene skal utstyres for å håndtere ankere på 17 tonn med 111 mm ankerkjetting, i tillegg omfatter leveransen flere fortøyningsvinsjer per skip. Fartøyene skal kunne operere i ekstreme temperaturer, ned til -52°C, så utstyret for ankerhåndtering inkluderer en spesialdesignet, elektrisk trommelbremse, etter ønske fra Novatek.



TYKK IS

Espen Liset, Kongsberg Maritime SVP Deck Machinery and Motion Control, sier at Arc7 isklasse-skipene er laget for å navigere i is med tykkelse opp til 1,8 meter. Vårt dekksmaskineri-system er spesialtilpasset og designet for enkel installasjon og pålitelig operasjon i slike værharde miljøer.



Kongsberg Maritime skal også levere kontrollsystemer og lastovervåking av vinsjene, som gir mulighet for videre integrasjon til KONGSBERGs automasjonssystemer.



– Denne kontrakten er en viktig anerkjennelse av våre avanserte teknologier. sier Leo Pantazopoulos SVP Sales & Regional Operations, APAC, Kongsberg Maritime.



– Vi ser for oss at samarbeidet med Novatek kan bidra til å styrke vår konkurransekraft og posisjon i det raskt voksende arktiske markedet.