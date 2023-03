Kongsberg Maritime leverer til tre tankskip

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime, et forretningsområde i Kongsberg Gruppen, er en global leverandør av marine systemer som tilbyr innovative og pålitelige teknologiløsninger for alle sektorer innen maritim industri, inkludert handelsflåten, offshore, cruise, marine, fiskeri og ferger.

Disse omfatter alle aspekter av marin automatisering, sikkerhet, manøvrering, navigering og dynamisk posisjonering, samt skipsdesign, energistyring, dekkhåndtering og fremdriftssystemer.

Selskapet har hovedkontor i Norge og har produksjons-, salgs- og servicefasiliteter i 32 land. Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold.

Samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer.

Kongsberg har om lag 11.000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 31,8 milliarder kroner i 2022.

De nye skipene bygges hos China Merchants i Yangzhou og skal leveres i 2025.I tillegg til design og ingeniørtjenester skal Kongsberg Maritime levere en utstyrspakke bestående av blant annet styremaskin, ror, propeller, sidepropell, integrerte automasjonssystemer, kontrollsystemer for propulsjon og dekksmaskineri. Kontrakten har en verdi på 120 millioner kroner.– Denne kontrakten markerer Kongsberg Maritime som en foregangsleverandør når det gjelder å designe lavutslipps- og bærekraftige løsninger for skipsindustrien, sier Rune Ekornesvåg, salgsdirektør Ship Design i Kongsberg Maritime. Han legger til at Kongsberg Maritime er stolte av å ta del i et prosjekt som inkluderer så mange energisparende og rene teknologier installert på ett fartøy.De nye fartøyene vil redusere karbonutslipp ved bruk av metanoldrevne motorer, vindassistert fremdrift, hybridbatterisystemer og landstrøm. Vindteknologien forventes å redusere utslippene med opptil nitten prosent, i tillegg til 40%-reduksjonen Tärntank allerede har oppnådd på seks tidligere fartøyer.De nye fartøyene skal ha en energi effektivitetsindeks nær 40 prosent under 2025 fase 3 krav.–Med disse fartøyene, som vil være klargjort for metanol- og vindassistanse, tar vi et stort skritt fremover i vår reise som forløperen innen miljøeffektiv og sikker frakt, sier Claes Möller, administrerende direktør i Tärntank Ship Management AB.Tärntank mener fremdrift med vindhjelp er et av de mest lovende tiltakene for å redusere drivstofforbruket i skipsindustrien.Kongsberg Maritimes samarbeid med Tärntank startet allerede i 2013, da de designet fire LNG-drevne kjemikalietankskip for selskapet. Disse ble etterfulgt av en kontrakt for ytterligere to fartøy i 2019.