Kongsberg Maritime sikrer kontrakt med Tärntank

Kongsberg Maritime fortsetter å befeste sin posisjon som en leder innen utvikling av neste generasjons lasteskip og har blitt tildelt nok en kontrakt fra den danske operatøren Tärntank for å designe og utruste deres ellevte hybride og vindassisterte kjemikalietanker.



De nye fartøyene på 15.000 dwt er utstyrt med en rekke avanserte teknologier fra Kongsberg Maritime hvor målet er energibesparelse og utslippsreduksjon. Skipene kan operere på diesel, biodrivstoff eller metanol og er i tillegg til vindassistanse-teknologien også utstyrt med Tärntanks egen batteridrevne Hybrid Solution. Vindassistanse-funksjonen er anslått å redusere utslippene med opptil 19 prosent.



BEKREFTER FORPLIKTELSEN

– Denne siste kontrakten bekrefter forpliktelsen til fremtidsrettede skipsredere om å integrere bærekraftige teknologier i flåtene sine. Fartøyene vil være utstyrt med vårt Promas fremdriftssystem, som gir drivstoffbesparelser på over 6 prosent sammenlignet med andre systemer. I tillegg vil skipene benytte seg av batteridrevet hybrid fremdrift, noe som øker operasjonell fleksibilitet og minimerer miljøpåvirkningen, sier Rune Ekornesvåg, salgsdirektør for skipsdesign hos Kongsberg Maritime om kontrakten.



VIL REDUSERE KARBONAVTRYKKET

Claes Möller, administrerende direktør i Tärntank, kommenterte betydningen av partnerskapet og fremtidsperspektivet:



– Denne kombinasjonen av godt design og innovative systemer installert på et nybygd fartøy vil redusere karbonavtrykket fra maritime operasjoner utover de regulatoriske kravene. Dette er et resultat av godt samarbeid mellom Kongsberg Maritime, China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) og Tärntank. Tärntanks kunder NEOT/ST1, NESTE, ESSO/EXXON og PREEM, som alle har som mål å redusere karbonavtrykket i forsyningskjeden, spiller en viktig rolle i å gjøre dette mulig, sier han.



ØKENDE ETTERSPØRSEL

Kongsberg Maritime ser en økende etterspørsel etter bærekraftige teknologier innen skipsfart, og utforsking av fremtidige drivstofftyper som metanol, ammoniakk og biodrivstoff, med et spesifikt fokus på langdistansefartøy, er en del av selskapets strategiske tilnærming for å posisjonere seg som en pioner innen design av lavutslipps- og bærekraftige løsninger.



– Vi er forpliktet til å legge til rette for overgangen til miljøeffektiv skipsfart. Vår dedikasjon til innovasjon, bærekraft og fremtidige utslippsstandarder posisjonerer oss til å forme fremtiden for skipsfartsindustrien, legger Rune Ekornesvåg til.



Denne siste bestillingen bringer det totale antallet skip i denne designserien til tretten, 11 fra Tärntank og en kontrakt for to lignende fartøy for den svenske operatøren Sirius Redri AB. Den siste batchen av fire tankskip for Tärntank er for tiden under bygging ved China Merchants Jingling Shipyard i Yangzhou, med første levering forventet i 2025.



Designkonseptet, som inkluderer vindassistanse-teknologi, vant for øvrig den prestisjetunge Nor-Shipping Next Generation Ship Award i 2023.