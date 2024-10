Kongsberg Maritime sikrer kontrakt på 800 millioner kroner

De ti kontraherte fartøyene markerer en stor investering fra Capital Offshore i PSV-markedet. Selskapet, som eier og opererer betydelig tonnasje med en flåte på mer enn 100 fartøy, har et strategisk mål om å ekspandere innen offshore olje- og gassoperasjoner. Disse nye fartøyene er ment for det brasilianske markedet.– Capital Offshore har spennende og ambisiøse planer for å utvide sine operasjoner i olje- og gassmarkedet, og vi er stolte av å spille en nøkkelrolle i å hjelpe dem med å nå sine mål gjennom å levere omfattende pakker med integrerte teknologier til deres nye flåte. -Denne betydelige investeringen signaliserer Capital Offshores intensjon om å være en stor aktør i fremtidige offshore-operasjoner. Vi ser frem til å bygge videre på vårt lange og vellykkede samarbeid med Fujian Mawei Shipbuilding i Kina på dette spennende prosjektet, sier Lisa Edvardsen Haugan, president i Kongsberg Maritime.For å oppnå den mest energieffektive driften, samtidig som man opprettholder høye sikkerhetsnivåer, må det elektriske systemet, fremdriften og energikontrollene være fullt integrert.– Ved å velge våre integrerte løsninger for fremdrift, dynamisk posisjonering (DP), automasjon og elektroutstyr, vil Capital Offshore se fordeler ikke bare i økt drivstoffeffektivitet, men også lavere OPEX-kostnader, legger Lisa Edvardsen Haugan til.De 95 meter lange fartøyene av MMC 897 CD-design vil vise Kongsberg Maritimes integrasjonskapasiteter i sin helhet.Kongsberg Maritimes elektriske system på disse fartøyene vil også sikre ren og effektiv drift ved hjelp av vårt energilagringssystem (ESS), som gir kraft til toppbelastninger, spinning reserve og kraftforsterkning. Denne batterihybride løsningen gir fleksibilitet i driften, slik at fartøyene kan bruke én motor eller fritt velge motor, noe som reduserer drivstofforbruk og utslipp.-Vi er glade for å samarbeide med Kongsberg Maritime. De er en ledende leverandør av essensielt utstyr til våre nye fartøy. Vi har som mål å sikre at disse fartøyene er av høyeste kvalitet, og samarbeidet med Kongsberg Maritime er et kritisk skritt for å oppnå dette målet, sier Gerry Ventouris, daglig leder i Capital Offshore..Zheng Jinzhu, daglig leder i Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, la til:– Partnerskapet mellom Fujian Mawei Shipbuilding Ltd og Kongsberg Maritime har en lang historie. Samarbeidet i dette prosjektet er forankret i Kongsberg Maritimes banebrytende teknologi, know-how og dokumenterte meritter med kunder over hele verden. Vi ser frem til videre samarbeid med deres ekspertteam for å sikre vellykket levering av de nye fartøyene.