Kongsberg Maritime skal levere hybridteknologi til amerikanske LNG-skip

De tre nye 3600 TEU LNG-skipene er 260 meter lange og skal bygges ved Philly Shipyard i USA.Det amerikanske rederiet Matson Navigation har som mål å redusere klimagassutslippene for hele flåten sin, og Kongsberg Maritime skal nå levere en stor pakke av skipsteknologi, inkludert hybrid elektrosystem og energy management-system, til deres nye skip.Kongsberg Maritime’s energileveranse inkluderer et akselgenerator-system og et batteri/energilagringssystem kombinert med det komplette energistyringssystemet. Det hybride elektrosystemet vil levere strøm til skipenes hovedtavle gjennom Kongsbergs omformere.Skipene skal seile mellom Shanghai og Los Angeles, på Matsons China-Long Beach Express (CLX) og de er designet for å kjøre i hastigheter i overkant av 23 knop.– Våre eksisterende Aloha Class-skip er blant de raskeste og mest effektive fartøyene i Matson-flåten, sier Jack Sullivan, kaptein og SVP Vessel Operations & Engineering hos Matson Navigation Company. - Vi forventer at disse nye Jones Act-skipene vil hjelpe Matson med å nå sitt mål for reduserte klimagassutslipp innen 2030, samtidig som vi nå får ekstra kapasitet og hastighet på rutene våre. De integrerte systemene fra Kongsberg Maritime vil gjøre oss i stand til å utnytte energien ombord effektivt, samt til å danne utslippsfri kraft fra hovedakselen og batterisystemet til å ta av for belastningstopper, sier han.– Vi ser frem til å samarbeide med Kongsberg Maritime og Matson for å implementere grønne løsninger i dag, som vil hjelpe industrien mot en mer bærekraftig maritim fremtid, sier Steinar Nerbøvik, President og administrerende direktør i Philly Shipyard. - Som skipsbygger er vi alltid klare til å bygge skip som støtter våre kunders mål, og vi vil samarbeide med de rette leverandørene for å fremme bærekraftige tiltak, sier han.– Kongsberg Maritime er glad for å kunne bidra til Matson Navigation Companys mål om en mer energieffektiv flåte. Vi skal levere et bredt spekter av skipsteknologi til disse skipene, som til sammen vil optimalisere energibruk og redusere utslipp, sier Lasse Brynsrud, Senior Sales Manager Marine Transport, Kongsberg Maritime.I tillegg til elektrosystemet og energiovervåking, skal Kongsberg Maritime levere styremaskiner og kontrollsystemer samt en komplett pakke av overvåking-, automatisering- og kontroll-løsninger for LNG-systemet, inkludert tankmåling og instrumentering. Alle leveransene vil være koblet til K-Chief, som er et integrert automasjonssystem.