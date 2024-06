Kongsberg Maritime skal levere tiende tankskip til Terntank

Kongsberg Maritime har sikret seg en ny kontrakt for å designe og utstyre et hybrid kjemikalietankskip for den danske operatøren Terntank. Dette blir det tiende skipet som rederiet bestiller fra Kongsberg Maritime.

Ved bruk av ny teknologi vil de nye Terntank-skipene redusere sine karbonutslipp. Vind-assistert fremdrift vil bli installert på de siste fire skipene som er bestilt, og denne teknologien alene kan redusere utslipp med opptil 19 prosent. De nye skipene vil ha en energieffektivitets-grad nær 40 prosent under 2025 fase 3-kravene.

Hybridtankskipene på 15.000 dwt kan seile på diesel, biodrivstoff eller metanol, og har vind-assistert fremdrift, samt Terntanks egen batteridrevne Hybrid Solution.

Isklasse 1A

Skipene vil ha Promas propulsjons system med flap ror, som gir drivstoffkutt på mer enn 6 prosent sammenlignet med alternative systemer. Utstyrspakken inkluderer også tunnelthruster med M-con thruster kontrollsystem, K-Chief integrert automasjons-system, AutoChief fremdrifts-kontrollsystem og dekksmaskineri.

Designet er av type NVC 615 CT, vil ha isklasse 1A, optimale skroglinjer med tanke på fart og drivstoff-forbruk, og får Kongsberg Maritime sin patenterte baug med integrert bulb.

– Denne kombinasjonen av et godt design og innovative systemer installert på et nybygg vil redusere vårt karbonavtrykk utover det som er kravene. Dette er et resultat av godt samarbeid mellom Kongsberg Maritime, China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) og Terntank, sier Claes Möller, Chief Executive Officer, Terntank

Kundeønske om å kutte utsliipp

– Terntanks kunder NEOT/ST1, NESTE, ESSO/EXXON og PREEM ønsker å kutte sine utslipp i forsyningskjeden, og spiller en viktig rolle for å gjøre dette mulig, sier Möller.

– Dette nye designet er tilpasset nye drivstoffer og passer Terntanks ønske om å ta i bruk bærekraftige teknologier. Å bestille ti skip, som alle vil gi 40 prosent mindre utslipp enn 2025 fase 3-kravene, er en klar forpliktelse fra Terntank side. Det viser også en fremtidsrettet skipseier som ønsker å ha en flåte som bruker den nyeste teknologien for å redusere drivstoffkostnader og utslipp, sier Rune Ekornesvåg, Kongsberg Maritime’s Sales Director – Ship Design.

Bygges i Kina

Med dette er tolv skip bestilt i denne design-serien, ti skip av Terntank og to skip av den svenske operatøren Sirius Rederi AB. Alle fartøyene skal bygges ved China Merchants Jinling Shipyard, Yangzhou, og det første fartøyet med vindstøtteteknologi vil bli levert i 2025.