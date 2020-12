Kongsberg Maritime skal levere til dansk fiskefartøy

Det nye skipet får vinsjer fra Kongsberg Maritime i Brattvåg. Illustrasjon; Kongsberg Mariime.

Kongsberg Maritime er valgt som leverandør av en stor elektrisk vinsjepakke til en ny kombinert pelagisk/ringnot-tråler. Fartøyet bygges av Karstensens Skibsvaerft A/S i Danmark for det danske rederiet Astrid Fiskeri A/S.



Kontrakten omfatter levering av et betydelig anlegg med fiskeri- og hjelpevinsjer, samt frekvensomformere/ROW og siste generasjon av Kongsberg Gruppens kontrollsystem.



– Vi var tidlig ute i markedet med elektriske AC-vinsjer for pelagisk tråling. Tradisjonelt har dette markedet vært betjent av ulike typer hydrauliske vinsjer, hovedsakelig med høytrykk, og dels av Kongsbergs lavtrykksvinsjer. Erfaringene fra dette, og et betydelig antall leverte elektriske anlegg til bunntrålerflåten, har gitt oss et teknologisk forsprang når markedet nå snur seg mot elektriske vinsjer i den pelagiske flåten, sier Svein Hatlehol Henjesand, salgssjef hos Kongsberg Maritime i Brattvåg på Sunnmøre. Io en pressemelding



Fiskerivinsjene får siste generasjons teknologi for dynamisk og jevn drift med «multidrive» og motorer med permanent magnet (PM).



FJERNSTYRT SERVICE

Astrid Fiskeris nye skip vil også nyte godt av Kongsberg Maritimes nye, digitale løsninger for fjernstyrt service. Mannskapet ombord får et oversiktlig og systematisk selvvurderingsverktøy (Self Assesment Tool), som installeres som en app på en ipad. Ved hjelp av dette vil de selv kunne rapporterer om tilstanden på utstyret og sende informasjon til Kongsbergs ingeniører på land. Her samles dataene inn og følges opp med riktige råd om vedlikehold og problemløsning. Mannskapet kan vurdere om det er behov for service ved neste havn, eller ønske om at ingeniøren skal koble seg opp og foreta fjernstyrt service mens skipet fortsatt er i drift.



– Denne kombinasjonen av produkter og tjenester viser hvordan digitalisering er viktig for produktiviteten til et skip, selv når det er snakk om mekanisk teknologi. Gjennom godt samarbeid med mannskapet kan Kongsberg Maritime bidra til å redusere tidsbruk og kostnader som følger dersom fisket må avbrytes, sier Lisa Edvardsen Haugan, EVP Deck Machinery and Motion Control, Kongsberg Maritime.



Vinsjepakken er planlagt levert til verftet i fjerde kvartal 2021, med oppstart i løpet av første halvår 2022.