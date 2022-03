Kongsberg Maritime skal levere til ny nullutslippsferje

Kongberg har vært hovedleverandør av fremdriftssystemer til Scandlines i over 20 år og har gjennom de siste årene bidratt sterkt til selskapets utslippsreduksjonsstrategi.Den nye ferja er 147,4 meter lang og designet for å kunne frakte 140 passasjerer og 66 lastebiler. Ferja skal ha en servicefart på 16 knop og vil bli utstyrt med Azipull, Kongsberg Maritimes såkalt trekkende azimuth thrustere og kontrollsystemer for fremdrift og styring.Ferja skal seile mellom Puttgarden på den tyske øya Fehmarn, og Rødby i Danmark. Med en kapasitet på 66 lastebiler er dette en kapasitetsøkning på 23 prosent. Utslippsfrie overfarter vil bli gjennomført på én time og 10 minutter. Fartøyet kan også opereres som en hybridferje, slik at reisevarigheten reduseres til 45 minutter.Oppdatering av infrastrukturen for å støtte den nye elektriske ferja og dens planlagte etterfølgere er allerede i gang. Strømkabelen på 50kV / 25MW som Scandlines la i Rødby havn i 2019, forlenges til ferjeleiene, hvor det også skal installeres transformator og ladestasjon. Det vil også bli lagt opp til lademuligheter i Puttgarden, når løsninger for kjøp av grønn strøm er på plass.– Vår ytterlige investering i Kongberg-teknologi bekrefter vårt langvarige forretningsforhold, og Scandlines vilje til å ta i bruk de til enhver tid mest bærekraftige energiløsningene som er tilgjengelige på markedet, sier Michael Guldmann Petersen, COO hos Scandlines.– Scandlines nye nullutslippssatsning er et godt eksempel på hvordan store godsferjer kan nå klimamålene og operere i en miljøbevisst verden. Kongsberg Maritime er veldig stolte over å være med i dette fremtidsrettede miljøvennlige prosjektet, sier Roy Egil Høydal, Senior Sales Manager Seaborn & Pax hos Kongsberg Maritime.