Kongsberg Maritime skal levere til to RoPax-ferjer

Ferjene skal bygges ved China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) og skal leveres innen 2023. Foto: Verftet.

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt med China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) om levering av fremdrifts- og styringssystemer til to nye 230 meter lange passasjerferjer (RoPax), som er under bygging for rederiet Finnlines.

De to store, moderne ferjene forventes å bli levert fra verftet i Kina innen 2023. Fartøyene har kapasitet til 1212 passasjerer hver, og bygges med fokus på bærekraftig teknologi og drift.



OVER 12 MILLIONER EURO

Ferjene bygges for Finnline og konstrueres i henhold til den høyeste svensk-finske isklassen (1A Super). Kontraktsverdien for Kongsberg er i overkant av 12 millioner euro.

Et viktig bidrag til skipenes effektive drift er Kongsbergs CPP-propeller og Promas-system som integrerer ror og propell i én enhet. Løsningen gir god drivkraft og samtidig minimal motstand i sjøen, noe som bidrar til å redusere drivstofforbruket.



Weisong Ni, Vice President i skipsverftet China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) Co. Ltd, sier i en pressemelding at fartøyene bygges etter høyeste standard for bruk i det sårbare miljøet i Østersjøen;



– Derfor er det svært viktig at vi gjør vårt ytterste for å velge teknologi som sikrer at de kan operere så bærekraftig som mulig. Kongsbergs fremdrifts- og styringssystem bidrar til at fartøyene minimerer drivstofforbruk og utslipp, samtidig som de gir økt manøvrerbarhet. Dette er svært viktig for passasjerferjer, som skal dokke flere ganger daglig sier han



:– Dette er en stor kontrakt for oss og en viktig anerkjennelse av våre fremdrifts-, manøvrerings- og automasjonssystemer. Løsningene gir god energiutnyttelse, sparer drivstoff og reduserer dermed utslipp. Bærekraft er en viktig motivator for Kongsberg Maritime, og denne kontrakten viser hvordan vår teknologi kan bidra både reduserte utslipp og mer effektiv driftsier Egil Haugsdal, adm. direktør i Kongsberg.