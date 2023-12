Kongsberg Maritime skal levere til Sirius Rederi AB

Tankskipene er svært avanserte og er på 15.000 dwt, og med en rekke Kongsberg Maritime-utstyr om bord kan de også operere på batteridrevet hybrid fremdrift. Illustrasjon: Kongsberg Maritimt.

Kongsberg Maritime er tildelt ny kontrakt for å levere design, ingeniørtjenester og utstyr til to MGO/Biofuel og metanol-klare kjemikalietankere til det svenske tankrederiet Sirius Rederi AB.



Tankskipene er svært avanserte og er på 15.000 dwt, og med en rekke Kongsberg Maritime-utstyr om bord kan de også operere på batteridrevet hybrid fremdrift. Opsjoner for ytterligere flere skip er inkludert.

Denne kontrakten bygger videre på et nåværende program på ni skip med det svenske rederiet Terntank, med lignende design og utstyrspakke. Alle de 11 skipene skal bygges ved China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng. Det første skipet til Sirius skal leveres i juli 2026.



RUNDT 100 MILLIONER KRONER

Kontrakten har en verdi på rundt NOK 100 millioner og Kongsberg Maritime skal også levere styremaskin, propeller og thruster kontrollsystem, integrerte automasjonssystemer, fremdriftskontrollsystem og dekksmaskiner. Dette kommer i tillegg til design og ingeniørtjenester.



– Denne kontrakten bekrefter at vårt lavutslippsdesign og drivstoffeffektive løsninger er attraktive for flere rederier. De ønsker å ta i bruk bærekraftig teknologi i sin flåtefornyelse.Vi ser frem til å jobbe med Sirius og China Merchants Jinling Shipyard på dette prosjektet, for å levere neste generasjon lasteskip, med en kombinasjon av energisparing og rene teknologier, sier Rune Ekornesvåg, salgsdirektør for skipsdesign i Kongsberg Maritime.



ENDA ET SKRITT FREMOVER

– Med Evolution 15K tar vi enda et skritt fremover - for våre kunder, kolleger og miljøet. Våre nye tankskip er designet for å ha de høyeste nivåene av bærekraft, effektivitet og sikkerhet, samt gode arbeidsforhold.Samarbeidet med Kongsberg Maritime startet for flere år siden da vi jobbet tett for å utvikle det beste skipet for våre kunder. De lytter til våre krav for lavutslippsfartøy og skaper en arbeidsplass der mannskapet føler seg trygge og hjemme. Dette har resultert i en kontrakt på to nybygg, men vi har en ambisjon om flere. Med disse fartøyene er vi godt på vei til “Pathway to ZERO”, sier Jonas Backman er administrerende direktør i Sirius Rederi AB.



De nye skipene skal ha en energi effektiviserings indeks (EEDI) nær 40 prosent under 2025 fase 3-krav.