Kongsberg Maritime skal oppgradere Kystverkets OV Bøkfjord

Kystverket er under Nærings- og fiskeridepartementet og har et todelt oppdrag: legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv ferdsel ved kysten og i norske havområder, og hindre og avgrense miljøskade ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.OV Bøkfjord ble levert i 2016 og var Kystverkets første hybridfartøy, og en av de første batterihybridene levert fra Kongsberg Maritime. Fartøyet er et multiverktøy for service/vedlikehold av sjømerker og for innsats mot oljeutslipp.Kongsberg Maritime skal lede oppgraderingen av fartøyets hybridkapasitet og fremdriftssystemer, som er i tråd med Kystverkets mål om utslippsreduksjon, bærekraftig forsyningskjede og sikrere drift.Kongsberg Maritime har over flere år jobbet med operasjonelle og prediktive analyser, og sammenligner dagens drivstofforbruk med flere alternativ for dekarbonisering. Disse analysene ligger til grunn når Kystverket staker kurs for fremtidige mål innen utslippsreduksjoner.– Dette prosjektet viser at hybridteknologien har utviklet seg mye i løpet av de siste ti årene. I 2016 var OV Bøkfjord en pioner i sin tid, og gjennom denne oppgraderingen sikrer vi at den vil ha enda bedre miljøytelse i mange år fremover. Gjennom våre analyser har vi utvidet batterikapasiteten med fire ganger sammenlignet med det opprinnelige designet. Ved å endre fremdriftsteknologi til våre Rim Drive azimuth thrustere vil skipet operere i lengre perioder på full elektrisk, utslippsfri ren energi, sier Eivind Midtlid, salgssjef Offshore Integration & Energy, Kongsberg Maritim.Fartøyets jobb er å ivareta infrastrukturen langs kysten. I tillegg har de nye propellene blitt hydrodynamisk optimalisert for å redusere støy sammenlignet med forgjengerne, noe som igjen forbedrer arbeidsmiljøet om bord og livet i havet under vann.Utstyr til denne kontrakten blir levert fra Kongsberg Maritime sine lokasjoner i Ulsteinvik, Bergen, Longva, Hjørungavåg og Ålesund.