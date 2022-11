Kongsberg Maritime tildeles kontrakt på 300 millioner kroner

Kongsberg Maritime skal levere avansert fartøysdesign, teknologi og skipsutstyr til to «state of the art» CSOV-er.

Kongsberg Maritime skal levere avansert fartøysdesign, teknologi og skipsutstyr til to «state of the art» CSOV-er som skal bygges for Pelagic Wind Services ved Cochin Shipyard i India.



Kontraktsverdien for Kongsberg Maritime er ca. 300 millioner kroner. Leveransen inkluderer innovative løsninger som sikrer at de nye fartøyene vil kunne operere sikkert og effektivt i ulike driftsmoduser, og med lavest mulig miljøavtrykk.



Fartøyene skal bygges etter Kongsberg Maritimes UT 5519 HL-design, som er en nyutviklet skipsdesign for å optimalisere drift, komfort og sikkerhet, samt for å redusere drivstofforbruk og miljøpåvirkning. De er også designet med stort fokus på sikkerhet og komfort for mannskapet, og det er blant annet lagt stor vekt på utformingen av lugarene om bord.



– Vi er veldig fornøyde med å samarbeide med Kongsberg Maritime i utviklingen disse neste generasjons fartøyene som har bærekraftig drift, sikkerhet og effektivitet i fokus, sier Andre Groeneveld, CEO i Pelagic Wind Services.



MILJØ- OG DRIFTSFORDELER

I tillegg til designet, skal Kongsberg Maritime levere en komplett hybrid fremdriftsløsning med batterier som legger til rette for både mekanisk og elektrisk drift. De effektive, norskproduserte rim– drive thrusterne fra Kongsberg Maritime utgjør en vesentlig del av dette, i kombinasjon med skipsautomasjon, dekksmaskineri, elektriske systemer,

instrumenter, brokonsoller og skipsovervåkingssystemer. Disse løsningen vil gi betydelige miljø- og driftsfordeler, inkludert muligheten for å drive havneoperasjoner uten behov for bruk av dieselmotorer.



– Vi er både stolte og ydmyke overfor muligheten til å samarbeide med Kongsberg Maritime igjen. Dette prosjektet viser mot og vilje fra Pelagic Wind Services til å investere i et unikt og spennende segment, der de tar fremtidsrettede teknologivalg, sier Sreejith KN, direktør ved Cochin Shipyard.



STERK POSISJON

– Denne kontrakten markerer Kongsberg Maritimes sterke posisjon i havvindmarkedet, og føyer seg inn i rekken av kontrakter som allerede er tildelt i dette segmentet, sier Per Ståle Nykrem, salgsdirektør skipsdesign i Kongsberg Maritime.



– Vårt nye UT 5519 HL– design, og den omfattende utstyrspakken vi har utviklet for disse fartøyene, viser vår dedikasjon for å tilrettelegge for bærekraftige marine operasjoner.



De nye fartøyene er planlagt for levering fra verftet i 2025.

I tillegg til designet, skal Kongsberg Maritime levere en komplett hybrid fremdriftsløsning med batterier som legger til rette for både mekanisk og elektrisk drift. De nye fartøyene er planlagt for levering fra verftet i 2025.