Kongsberg Maritime vant 300-millioners kontrakt

Kongsberg Maritime skal levere hovedmotorer, elektrosystemer og mye annet til det portugisiske verftet WestSea, som skal bygge tre nye ekspedisjonsskip. Ill: WestSea/Kongsberg

Kongsberg Maritime har signert en ny kontrakt med det portugisiske verftet WestSea for å utstyre tre nye ekspedisjonsskip, og med opsjon på et fjerde.



Kontrakten har en verdi på rundt 300 MNOK. Skipene blir bygget på WestSea Viana Shipyard i Portugal for levering til det portugisiske cruiseselskapet Mystic Cruise, opplyser Kongsberg Maritime i en pressemelding.



De 126 meter lange, 9300 tonn tunge cruiseskipene, har tre søsterskip og flåten vil øke til syv identiske fartøyer, hvorav det første - World Explorer – kom i drift i 2019. Designet leveres av den italienske Naval Architect Giuseppe Tringali og de nye skipene vil ha en driftshastighet på 16 knop med isforsterkede skrog og propeller. Hvert skip har plass til 200 passasjerer og skal operere i polare strøk.



Kongsberg Maritime skal levere hovedmotorer, hjelpemotorer, ror, styremaskiner, sidepropeller, fremdriftsanlegg, elektrosystemer, automasjons- og kontrollsystemer. Det hybride fremdriftssystemet fra Kongsberg gjør det mulig å operere skipene med optimalisert fart- og kraftbruk, samt redusere drivstofforbruket og CO2-utslipp.

Med selskapets dynamiske posisjoneringsteknologi unngås bruken av anker og beskytter skjøre økosystemer på havbunnen.



– Kontrakten er en bekreftelse på Kongsberg Maritime sin posisjon innenfor ekspedisjons cruisemarked, som er et marked i rask vekst. Det er en glede å samarbeide med ledende aktører som WestSea Viana og Mystic Cruises, for å utruste disse innovative cruiseskipene. Våre avanserte fremdrifts- og kontrollsystemer gjør oss til et sikkert valg for kunder som ønsker innovativ og pålitelig teknologi. Våre systemer vil bidra til effektive og bærekraftige operasjoner for Mystic Cruise når de utforsker noen av verdens mest avsidesliggende områder, uttaler Egil Haugsdal, adm. dir., Kongsberg Maritime.



Utstyret skal leveres i 2020 og 2021.