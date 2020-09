Kongsberg skal designe og utstyre Rimfrosts nye krillfartøy

Rimfrost kan revolusjonere fisket etter krill i Antarktis. Illustrasjon: Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime er valgt av den norske krillprodusenten Rimfrost til å levere skipsdesign og en omfattende, avansert utstyrspakke til et 120 meter langt nytt og bærekraftig krillfartøy. Kontrakten er tildelt i flere faser gjennom 2020, siste del ble signert i september. Kontraktsverdien for Kongsberg Maritime er totalt i overkant av 200 millioner kroner. Det nye krillfartøyet skal bygges av norske Westcon og er forventet å være i drift i løpet av 2022.



Det nye fartøyet får Kongsberg Maritime design og skal utstyres med teknologi som bidrar til å sette en ny standard for krillfisking i Antarktis, både med tanke på bærekraft og ressursutnyttelse. Skipet blir bygget i tråd klassenotasjonen Clean Design og IMOs Polar Code.



INTEGRERT UTSTYRSPAKKE

Mye av nøkkelen til skipets effektivt ligger i den integrerte utstyrspakken fra Kongsberg Maritime, som inkluderer fremdriftssystem, styremaskin, dekksmaskineri, elektroløsninger, automasjon og telekommunikasjon. En Fishmaster integrert broløsning som kontrollerer navigasjon, fiskeleting, fangstkontroll og kommunikasjonssystemer vil også bli levert av selskapet.



Fartøyet er designet med tanke på bærekraft i ett av verdens mest sårbare økosystemer. Selve krillproduksjonen skal foregå ombord, og alle prosesser er planlagt med tanke på minimale utslipp og stor grad av gjenbruk av energi. Flere tradisjonelt hydrauliske systemer er erstattet av elektriske løsninger med mindre fare for forurensing.



REVOLUSJONERENDE

– Dette er det eneste fartøyet i verden der både helsekost og kosttilskudd blir produsert ombord umiddelbart etter fangst. Kort og hensynsfull prosessering bidrar til kvalitet, og vil hjelpe oss til å videreutvikle produkter for mennesker, dyr, oppdrettsfisk og for farmasøytisk bruk. Vi tror at skipet vil revolusjonere krillfiske i Antarktisk, sier Stig Remøy, adm. direktør i Rimfrost i en pressemelding.



– Det er inspirerende å samarbeide med Rimfrost om et så innovativt prosjekt som dette. Kongsberg Maritime jobber for en bærekraftig maritim bransje og her har vi felles visjoner med Rimfrost. I dette prosjektet er vi involvert i alt fra overordnet design til produktdetaljering, og det har gjort det mulig å utvikle et fartøy som er skapt for en ny fremtid. Kontrakten betyr dessuten mye for arbeidsplasser i det maritime miljøet på Sunnmøre da mye av utstyret vil produseres på våre anlegg her , sier Egil Haugsdal, adm. direktør i Kongsberg Maritime.