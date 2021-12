Kongsberg skal levere til nye ubåter

Type 212 CD (for Common Design) er en undervannsbåtklasse utviklet av ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), basert på 212A-klassen (på bildet). Foto: Bundeswehr/B.Wilke

Den tyske og norske marinen har valgt aktiv sonar samt kartleggings- og navigasjonsteknologi fra Kongsberg for det nye ubåt-programmet (212CD).



Avtalen ble inngått etter en vurdering av flere leverandører i samarbeidsselskapet Kongsberg Thyssen Atlas JV (kta naval systems) og thyssenKrupp marine systems (tKMS).



Teknologileveransen består av sonaren SA9510S MKII for minedeteksjon og navigasjon, og et bunn-navigasjonssystem som benytter EM2040 MIL og EA640 ekkolodd (svingere). Disse sensorene gir bunndata inn for terrengkorrelasjon til ORCCA™ navigasjonssystem – utviklet av kta naval systems for sikker navigasjon i lengre perioder når ubåten er i operasjon under havoverflaten.



ANVENDELIG OG SIKKERT

ORCCA blir med dette det mest anvendelige og sikreste systemet for konvensjonelle ubåter, hvor operatøren kan gjøre en enhetlig analyse fra en rekke om bordsystemer for en rask og kvalifisert beslutning via ett multifunksjonskonsoll.



– Denne avtalen er en bekreftelse på at Kongsberg sin kunnskap på undervannsakustikk og tidligere erfaring er verdensledende både til det kommersielle markedet og forsvarsmarkedet. Som tidligere ubåt-mann er jeg stolt og ser frem til å kunne bidra i dette prosjektet, sier Thomas Hostvedt Dahle, salgsdirektør for Naval Sonars i Kongsberg.

Kongsberg skal levere sonarsystem. Illustrasjon: Kongsberg.