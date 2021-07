Kongsberg skal levere til to nye vindinstallasjonsskip

Vindinstallasjonsskip vil bli blant de største av sitt slag og i stand til å frakte og installere flere sett med vindturbiner med tilhørende fundament. Illustrasjon: Kongsberg.

Kongsberg Maritime (KM) har signert kontrakt til en verdi av 49 millioner euro med det kinesiske verftet COSCO Shipping (Qidong) Offshore for leveranse av en industriledende teknologi for vindinstallasjonsskip (WTIV). Avtalen inneholder omfattende teknologipakker for to nye NG-20000X WTIV-er, som COSCO bygger for det Danmark-baserte selskapet Cadeler.



KMs integrerte løsning for vindinstallasjonsskip vil være av stor betydning for både leveranse og drift av de nye fartøyene, som vil bli blant de største av sitt slag og i stand til å frakte og installere flere sett med vindturbiner med tilhørende fundament. Løsningen kombinerer thrustere, elektriske systemer og dynamisk posisjonering som vil gjøre skipet i stand til å opprettholde driften under alle forhold, samt en rekke digitale verktøy for bærekraftig ytelse og pålitelighet.



NYE NIVÅER

– Cadeler er opptatt av å tilby trygge og pålitelige tjenester av høy kvalitet, med et sterkt fokus på sikkerhet og miljø. Kongsbergs innovative WTIV-løsning vil hjelpe oss med å nå nye nivåer med tanke på effektivitet, samt legge til rette for overgangen til en fremtid bygd på offshore fornybar energi, sier Mikkel Gleerup, CEO, Cadeler.



– Vi er genuint stolte av å kunne bidra med vår teknologiske ekspertise i alle maritime sektorer. Den skreddersydde løsningen vi har utviklet for vindinstallasjonsfartøy bygger på vår satsning for å legge til rette for, og oppmuntre til, bærekraftige marine operasjoner, sier Egil Haugsdal, President, Kongsberg Maritime.



Den første av de nye fartøyene vil etter planen bli levert innen utgangen av 3. kvartal 2024. Den andre er forventet i første kvartal 2025.