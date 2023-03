Kontrakt på fire CSOV til Vard

Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund i samarbeid med, og eksklusivt for, Edda Wind. Illustrasjon: Vard Design.

Vard har signert nye kontrakter for design og bygging av fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) for norske Edda Wind med datterselskaper. Kontraktene for de fire skipene har en samlet verdi på ca. 250 millioner euro.



Edda Wind tilbyr servicefartøy og service av høy kvalitet til den globale havvindindustrien, slik at deres kunder kan generere fornybar energi for å møte det økende energibehovet i verden. Dette er helt i tråd med Vards strategi og mål:



NESTE GENERASJON SERVICEFARTØY

– Edda Wind kom til Vard for å designe og bygge deres neste generasjon servicefartøy (CSOVs). Rederiet har bred erfaring med å utvikle innovative

løsninger til sine marked, og sammen med Vards design, teknologi og skipsbyggingskompetanse skal vi skape en serie unike og bærekraftige fartøy spesielt utviklet for å møte kundens krav og behov. Vi gleder oss til å ønske Edda Winds team velkommen til Vard, sier Alberto Maestrini, CEO i Vard.



Det nye Vard 4 25 designet er utviklet i tråd med Edda Winds høye fokus på fleksibilitet, operabilitet, effektiv logistikk og miljøvennlige løsninger. Fartøyene er designet med Vards nye skrogform for å optimalisere sjøegenskaper og lavt drivstofforbruk.



Den nye fartøyserien vil være forberedt for grønt drivstoff og energibærere, og vil ha fleksibilitet til å tilpasses ulike typer drivstoff i fremtiden. CSOV-ene vil bli utstyrt med ny teknologi for energieffektiv kraftproduksjon, propeller og HVAC (system for styring av inneklima).



VELDIG FORNØYDE

– Vi er veldig fornøyde med å plassere denne kontrakten hos Vard-gruppen som vi kjenner som en meget dyktig skipsbygger med stor kapasitet. Fartøyet vil være et flott tilskudd til den toppmoderne flåten av CSOV-er som utvikles i Edda Wind. Disse nybyggene vil være på linje med våre andre nybyggingsprosjekt for å nå målet vårt om nullutslipp, sier Kenneth Walland, CEO i Edda Wind.



Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund i samarbeid med, og eksklusivt for, Edda Wind. To av CSOV-ene skal leveres i 1. kvartal 2025. Skrogene skal bygges av Vard i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres ved ett av verftene til Vard i Norge.



De to andre skipene, som er planlagt levert i 2. kvartal 2025 og 1. kvartal 2026, skal bygges og leveres av Vard Vung Tau i Vietnam. I tillegg til de fire kontraktene er det opsjoner på ytterligere 2+2 CSOV-fartøy.



INTEGRERT VERDIKJEDE

De høyteknologiske datterselskapene til Vard er en del av konsernets integrerte verdikjede, og er involvert i prosjektene gjennom leveranser av utstyr og løsninger.



Vard Accommodation skal skape et hyggelig arbeids- og bomiljø som gir teknikere og mannskap et komfortabelt inneklima samtidig som energiforbruket reduseres.



De nye skipene vil få installert Vard Electros SeaQ Integrated Bridge System; en broløsning med et brukergrensesnitt designet med operatøren i fokus. Broen er konstruert for å oppnå et ryddig og effektivt arbeidsområde ved å legge vekt på enkel betjening, sikkerhet og ergonomi.



Torgeir Haugan, Senior Vice President Sales & Marketing i Vard, har vært ansvarlig for salgsprosessen i Vard. Han er stolt over at Vard er valgt til å designe og bygge den nye serien fartøy for Edda Wind:



– Sammen med Edda Wind følger vi nå opp strategiene våre for å møte det økende energibehovet i verden på en bærekraftig måte. Smartere og mer bærekraftige fartøy er førsteprioritet for både kundene våre og Vard.



Vard er en del av Fincantieri-gruppen. Med denne kontrakten bekrefter Fincantieri at de er en pådriver i byggingen av servicefartøy for havvindsektoren, som er en av kjernevirksomhetene som inngår i gruppens nye strategiske plan. Skipene til Edda Wind ASA legges til de elleve CSOV eller SOV i porteføljen, sammen med to kabelleggingsfartøy.