Kontrakter til servicefartøy for havvindpark

Med servicefartøyene fra North Star Renewables vil markedsledende teknologi bli tatt i bruk i havvindmarkedet og havvindparken Dogger Bank, som blir bygget i Nordsjøen av samarbeidspartnerne SSE Renewables, Equinor og Eni. Illustrasjon: North Star Renewables Animation.

Dogger Bank fase A og B i havvindparken Dogger Bank har tildelt britiske North Star Renewables kontrakter for levering av tre servicefartøy. Samlet kontraktsverdi, inkludert opsjoner, er anslått til om lag 270 millioner britiske pund (GBP).



De tre fartøyene vil være utstyrt med ny teknologi, deriblant en hybridløsning med batteripakke og strøm fra land for å redusere brenselforbruket og utslipp. Teknikere som skal vedlikeholde vindturbinene vil være to uker ombord på fartøyene cirka 130 km utenfor den nordøstlige kysten av England. De skal sørge for at havvindparken blir vedlikeholdt på en sikker og effektiv måte for at vindturbene skal være mest mulig tilgjengelige.



220 PERSONER

SSE Renewables er operatør i byggefasen av havvindparken og Equinor i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det vil være behov for om lag 200 personer til å drive havvindparken, og de vil være stasjonert enten på fartøyene eller på en ny base som skal bygges i Port of Tyne.



– Det er gledelig at en britisk leverandør vinner disse kontraktene i sterk internasjonal konkurranse. Tildelingene danner et godt grunnlag for North Star som har hovedkontor i Aberdeen, slik at selskapet kan utvide sine tjenester for den voksende havvindindustrien i Storbritannia. Innen offshore vind er Dogger Bank fremst innen nyskaping, og vi ønsker å tiltrekke oss de beste talentene til dette banebrytende prosjektet. De høyteknologiske fartøyene vil sørge for at våre team har et komfortabelt opphold på feltet, noe som er viktig før de begynner på dagens arbeid på turbinene. Vi har tatt i bruk ledende teknologi, slik at vi kan drive havvindparken på en sikker, bærekraftig og effektiv måte, sier Halfdan Brustad, direktør for Dogger Bank i Equinor.



STØRST I VERDEN

Dogger Bank blir den største havvindparken i verden når den står ferdig i 2026. Den blir bygd ut i tre like store faser på 1,2 GW hver: Dogger Bank A, B og C.



North Star skal levere ett fartøy som skal brukes til planlagt vedlikehold på Dogger Bank A og B. Fartøyet skal etter planen leveres i januar 2024, og skal også betjene Dogger Bank C når denne fasen av havvindparken kommer i drift.



Ytterligere to servicefartøy skal leveres av North Star og skal brukes til korrektivt vedlikehold på Dogger Bank A og Dogger Bank B. Disse fartøyene skal etter planen leveres i henholdsvis juli 2023 og juli 2024.



En kontrakt for et servicefartøy til, som skal brukes til reparasjoner på Dogger Bank C, vil bli tildelt på et senere tidspunkt.



Hvert fartøy vil ha dynamisk posisjonering og gangbroer som sørger for sikker overføring av personell og utstyr til og fra turbinene. Ved å benytte disse gangbroene kan teknikere ferdes sikkert i bølgehøyder på over tre meter, noe som vil øke turbinenes produktive tid og gjøre havvindparken mest mulig tilgjengelig.



Alle tre kontraktene gjelder for en fast periode på ti år, og omfatter opsjoner på tre ganger ett år.



ER I RUTE

Arbeidene på land for Dogger Bank A og B begynte i januar 2020 og er i rute, til tross for utfordringene med covid-19. Installering offshore begynner i 2022, og kraftproduksjonen fra Dogger Bank A ventes å starte samme år.



– Mens arbeidet med å bygge havvindparken trappes opp, vil disse nyskapende hybridfartøyene spille en viktig rolle i framtiden ved å sørge for sikkert og effektivt vedlikehold i driftsfasen. Det er en viktig milepæl for prosjektet, og gir et innblikk i hvordan det vil bli å jobbe på verdens største havvindpark mens man bor på disse høyteknologiske fartøyene, sier Steve Wilson, prosjektdirektør for Dogger Bank havvindpark.



Dogger Bank A og B er et samarbeidsprosjekt mellom Equinor (40 prosent), SSE Renewables (40 prosent) og Eni (20 prosent). Prosjektfinansieringen av disse fasene ble ferdigstilt i november 2020 og sikret dermed den hittil største finansieringen av et havvindprosjekt på verdensbasis.



Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, og eies av Equinor (50 prosent) og SSE Renewables (50 prosent). Ferdigstilling av denne prosjektfinansieringen ventes sent i 2021.