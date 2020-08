Kontraktsforlengelse for Havila

Havila Fanø

Total DK har forlenget kontraktene for PSV-fartøyene Havila Fanø og Havila Herøy fra utløpet av eksisterende kontrakter fram til 1. juni 2021. Total DK har 3 månedlige opsjoner for hvert av fartøyene, går det frem av en børsmelding.



Havila fikk levert de to skipene i 2009 og 2010. Havila Fanø er bygget ved Simek som byggenummer 123. mens Havyard Leirvik sto for byggingen av Havila Herøy som var verftets byggenummer 104.



Havila Farø er av Havyard Maritime AS design, type Havyard 832 CD. Skipet ble bygget på under ti måneder og var det tredje skipet som blir levert til Havila Shipping AS fra Simek. De to andre, «Havila Hidra» og «Havila Lista», ble levert i 1999. Skroget til «Havila Fanø» ble bygd ved flere verft i Gdansk, Polen, for siden å bli skipet på lektere til Flekkefjord for sammenføyning og utrustning.



Havila Herøy har også design Havyard 832 CD. Skipet beskrives som et mellomstort forsyningsskip. Designet har større kapasiteter enn eksisterende bygg, har energioptimalisert dieselelektrisk fremdrift og tilfredsstiller miljøkravene til Clean Design.

Havila Herøy