Kristoffer Tronds – setter ny standard

Kristoffer Tronds ble i mars overlevert fra spanske Astilleros de Murueta til Alsaker Fjordbruk AS, Onarheim. Brønnbåten er verftets byggenummer 320, og designet er ved Salt Ship Design.

Den hybride “multi-purpose” brønnbåten Kristoffer Tronds er utviklet av Salt Ship Design i samarbeid med rederiet. Alsaker Fjordbruk er en av de største privateide aktørene innen produksjon av smolt og laks. Oppdrettskonsernet har smolt på fire settefiskanlegg, syv matfiskselskap med litt over 20 lokaliteter, eget fiskeslakteri og egen rognkjeksproduksjon.

VARMEPUMPELØSNING

– Vi bruker brønnbåtene til langt mer nå enn for 5–10 år siden. Det er ikke bare transport av fisk, men varmtvannsbehandling, avlusning og sortering. Det er helt andre behov. Det krever nye løsninger, sier prosjektleder Olav Nygård i et intervju med Enova. Blant nyvinningene om bord er varmegjenvinningssystemet. Tradisjonelt sett brukes det kjeler, men de ønsket å bruke kjølesystemet som en varmepumpe. Med dette systemet får Alsaker ut over fire ganger mer effekt til å varme vann enn det de putter inn i form av elektrisk energi.

– NY STANDARD

Regnestykket viste at batteriet alene ville utgjøre en ytterligere besparelse av samme størrelse.

– Det blir en høyere kostnad på båten, men når du ser på hva du får igjen, tror vi dette kan bli en ny standard, sier Nygård til Enova. Batteripakken gjør at de i større grad kan utnytte landstrøm selv der det ikke er bygget ut fullverdige landstrømanlegg. De har fått laget en løsning som gjør at de kan bruke en “vanlig skjøteledning”.

Kabelen er liten og fleksibel nok til at de bare kan legge den over rekka på båten og dekke store deler av hotellasten, for eksempel på nattestid. Det er et godt bidrag til å forlenge tiden på batteri og utsette start av havnegeneratoren, heter det i Enova-saken.

FESTSTEMNING

At fartøyet har vært etterlengtet, legges det ikke skjul på. Slik beskriver rederiet skipets ankomst i slutten av mars: “Det var eit fantastisk skue då brønnbåten Kristoffer Tronds endeleg kom heim til Onarheim 31. mars 2021. Ein konvoi av Alsaker-båtar følgde den stolte skuta inn til Onarheim og djupvasskaien i Nedrevågen. Der venta Onarheim Musikklag med festmusikk, og folk stod og vifta med flagg og ønskte velkommen! Det var reine 17. mai stemninga!”. Les hele omtalen her.

