Kystruteselskapene har høy bærekraft

MS Kong Harald er ett av tre hybridskip i Hurtigrutens flåte. Neste år kommer nok et hybridskip til flåten etter at MS Nordlys skal oppgraderes med blant annet nye motorer og batteripakker. Foto: Ørjan Bertelsen / Hurtigruten

Hurtigruten kommer på topp i den tyske miljøorganisasjonen NABUs årlige rangering av de mest bærekraftige cruiserederiene.



NABU (Naturschutzbund Deutschland) ble grunnlagt i 1899 og er Tysklands eldste miljøorganisasjon. I sin rangering av miljø- og klimatiltakene til 14 cruiserederier topper Hurtigruten listen foran blant andre Ponant, Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line.



På andreplass i NABU-kåringen følger Havila Kystruten, mens Hurtigrutens søsterselskap HX (tidligere Hurtigruten Expeditions) ligger på tredje.



– Det er veldig gledelig å se at begge kystruterederiene og vårt søsterselskap HX alle kommer så godt ut, sier Felin.



– Vi er en del av en næring som forurenser, og det må både vi og andre rederier jobbe med. Hurtigruten er på rett vei, og dette er en anerkjennelse av det arbeidet og de investeringene vi har gjort. Vi bruker det som inspirasjon for å fortsette arbeidet, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten.



MINDRE FORBRUK AV DRIVSTOFF

Hurtigrutens flåte består i dag av tre hybridskip, MS RIchard With, MS Kong Harald og MS Otto Sverdrup. Neste år vil det antallet øke til fire når MS Nordlys oppgraderes med nye motorer, store batteripakker, skrogoptimaliseringer og en rekke andre oppgraderinger som vil redusere utslipp.



NABU viser til at «noen selskaper viser hvordan fremtiden for cruise kan se ut», og påpeker at tiltak for å spare drivstoff er det mest effektivt nå. Selskapene som leder an «utmerker seg med en rekke tiltak: batterier, energi-effektivt design og optimalisering av teknologi fra skrog til propell, noe som effektivt reduserer behovet for fossilt drivstoff», heter det.



– Ved å forlange levetiden til skipene våre, og bruke topp moderne løsninger på eksisterende skip for å oppgradere dem, sparer vi store utslipp fra skipsbygging. Men snart er fremtidens teknologi her. Planen vår at vi skal ha klart et skip fra neste generasjon, som designes for å seile uten utslipp i normal drift, sier Felin.



SEAZERO-PLANER MOT 2030

Hurtigruten har planlagt å ha klart skipet til 2030, og målsetningen for SeaZero-prosjektet er å lage verdens mest energieffektive skip.



For tiden pågår et forsknings- og utviklingsprogram i samarbeid med aktører som Sintef, Vard, Brunvoll og en rekke andre samarbeidspartnere i den norske maritime næringen.



Konseptdesign bruker blant annet kontraroterende propeller, luftsmøring for å redusere motstanden i vann, nedsenkbare seil, store batterier og en rekke andre toppmoderne løsninger for å bygge et skip som kan seile uten utslipp i normal drift.





Konsepttegning av Hurtigrutens freemtidige skip som utvikles i prosjektet SeaZero. Foto: Vard Design / Hurtigruten