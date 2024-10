Kystverket skal samarbeide med Vegvesenet om Stad skipstunnel

Den største utfordringen i prosjektet blir trolig selve tunnelåpningen, som blir 50 meter høy og rundt 40 meter bred. Det er om lag sju ganger høyere enn en vegtunnel. Illustrasjon: Kystverket

Kystverket styrker prosjektorganisasjonen og inngår samarbeid med Statens vegvesen om byggingen av Stad skipstunnel. – Vegvesenet har tung tunnelkompetanse som vil styrke arbeidet med verdens første skipstunnel, sier kystdirektør Einar Vik Arset.



Status for arbeidet med Stad skipstunnel er at de vesentligste arealavklaringer og reguleringsarbeider er gjennomført. Hovedelementene i konkurransegrunnlaget er utarbeidet og kvalitetssikring pågår før selve byggeprosjektet skal sendes ut på anbud.



TRENGER FLERE RESSURSER

– Kystverkets prosjektorganisasjon har lagt ned en betydelig innsats for å ha brakt prosjektet dit det er i dag. I neste fase er det imidlertid behov for å styrke prosjektet, både i inngangen til konkurranseutsetting og forhandlinger, og med påfølgende anleggsperiode, sier kystdirektør Einar Vik Arset.



Det er flere nye ressurser som skal på plass, både innenfor prosjekt- og byggeledelse, geologi, tunneldrift, HMS og SHA, for å rigge prosjektorganisasjonen fram mot byggestart for verdens første skipstunnel.



– Kystverket er å regne som en engangsbyggherre når det gjelder et så stort prosjekt som Stad skipstunnel, og det er derfor ikke hensiktsmessig å bygge opp en stor prosjektorganisasjon internt i egen etat. Derfor har vi initiert et samarbeid med Statens vegvesen. Dette vil gi Kystverket tilgang på kompetanse og kapasitet fra en erfaren byggherreorganisasjon, som vil styrke prosjektorganisasjonen vår i både topp og bredde, sier kystdirektøren.



Statens vegvesen har tilgjengelig kapasitet, har lang erfaring fra store prosjekter, ikke minst innen tunneldrift, og har en hel organisasjon med ulike fagmiljøer som kan bidra inn i prosjektet.



SKRYTER AV PROSJEKTET

– Stad skipstunnel er et spektakulært og kjempespennende prosjekt, som vi opplever at det er stor interesse rundt, ikke minst fra entreprenørbransjen. Vi har bred kompetanse innenfor store samferdsels- og tunnelprosjekter, som vil komme skipstunnelen til gode, både når det gjelder den forestående anbuds- og kontraktsfasen og eventuelt i byggefasen, sier utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik

Samarbeidsavtalen som ble signert i dag regulerer først og fremst samarbeidet mellom etatene i anbudsfasen og fram mot kontraktsignering. Senere er det meningen at avtalen kan forlenges og omhandle selve byggingen av skipstunnelen.



Prosjekt Stad skipstunnel er nå i sluttfasen med å ferdigstille dokumentasjon og konkurransegrunnlag før utlysning. Det pågår en kvalitetssikring før selve byggeprosjektet kan sendes ut på anbud. Vegvesenet kommer nå inn og bistår i denne kvalitetssikringen.



FRA MØREAKSEN TIL STAD SKIPSTUNNEL

I ti år har prosjektsjef Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen planlagt Møreaksen. Nå er han lånt ut til Kystverket for å være med å bygge Stad skipstunnel.



– Vi er på et stadium nå der vi skal styrke organisasjonen vår før den kommende anbudsrunden og senere byggestart. Med Harald Johnsen, og tilgangen på andre ressurser fra Statens Vegvesen, har vi fått på plass tung tunnel- og anbudskompetanse, som vil utfylle Kystverkets egne ressurser og komme prosjekt Stad skipstunnel til gode, sier kystdirektør Arset.



Nå skal Johnsen bruke 35 år med tunnel- og prosjekterfaring fra Statens vegvesen til å bygge verdens første skipstunnel. Før det skal Kystverket velge entreprenør.



Johnsen tar med seg en annen ingeniørgeolog fra Vegvesenet til skipstunnelen. Arild Gjerde har jobbet sammen med Johnsen på prosjekter i Vegvesenet siden 2008. Gjerde var påtenkt som prosjektleder for den 15 kilometer lange toløpstunnelen under Romsdalsfjorden. Tidligere styrte han tunneldelen av ny E6 i Soknedal, som åpnet i 2020. Nå blir han en av to prosjektledere for skipstunnelen.



Vegvesenet låner ut deler av staben som har jobbet med Møreaksen. Disse skal inkorporeres i Kystverkets prosjektorganisasjon. Fra brakkeriggen på Lade i Trondheim har staben til Johnsen blant annet jobbet med en av de lengste undersjøiske tunnelene i verden og Nord-Europas lengste hengebru.



Johnsen vil også trekke med seg faglig støtte fra to av de fremste geologiekspertene i Norge: Anders Beitnes og Bjørn Nilsen. De har tidligere deltatt i en ekspertgruppe for den undersjøiske Romsdalsfjordtunnelen.



UTFORDRING

Harald Johnsen er sivilingeniør fra gamle NTH. Siden Hvalertunnelen, åpnet i 1989, har ingeniørgeologen jobbet med tunneler som for eksempel Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo, med dagens vegdirektør Ingrid Dahls Hovland som byggeleder.



I 2014 åpnet Strindheimstunnelen på rv. 706 i Trondheim. Johnsen var prosjektleder og måtte blant annet håndtere svært krevende grunnforhold med et 20 meter tjukt kvikkleirelag med gamle verneverdige bygg på Møllenberg.



Han peker også på hva som blir den s tørste utfordringen med å bygge skipstunnelen:



– Størrelsen på innslagene på tunnelen. Den blir like stor som tunnelrommet innenfor, og altså 50 meter høy og rundt 40 meter bred. Det er om lag sju ganger høyere enn en vegtunnel.



Den nye prosjektsjefen for Stad skipstunnel, Harald Johnsen, flankert av utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik (t.v.) og kystdirektør Einar Vik Arset. Foto: Sveinung Nedregotten / Kystverket Kystdirektør Einar Vik Arset (Kystverket, til høyre) og utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik, signerer samarbeidsavtalen om Stad skipstunnel. Foto: Kystverket / Sveinung Nedregotten