Kystverket trenger nye loser

Statslos Martin Strømdahl på vei til oppdrag. Foto: Nils Magne Vardøy / Kystverket

Det er stort behov for loser, og nå er det mulig å søke om å bli med i Kystverkets eget losopplæringsprogram, skriver Kystverket i en pressemelding.



Rundt 300 loser i Kystverkets lostjeneste sørger for sikker seilas langs norskekysten, 24 timer i døgnet – hele året. Ledige stillinger som losaspiranter blir lyst ut ved behov. Er du navigatør med en viss fartstid og erfaring kan du søke om å bli tatt opp i losopplæringsprogrammet.



SPENNENDE, INTERESSANT OG GIVENDE

Martin S. Strømdahl er en av dem som sendte inn søknad på stilling som losaspirant ved forrige opptak i 2019. Nå er han statslos for Kystverket, med sitt daglige arbeidsområde på Vestlandet.



Martin søkte fordi det å være los virket som et spennende, interessant og givende yrke. Fra tidligere har han bakgrunn som fisker og styrmann, og har flere års erfaring som kaptein på fraktebåt langs hele kysten.



– Å være los er virkelig et yrke å strekke seg etter, dette er den høyeste maritime utdanning som er mulig å ha, sier han.



NYE UTFORDRINGER HELE TIDEN

Han mener noe av det beste med losyrket er at du får er nye utfordringer hele tiden. – Ingen dager er like, det er ulike skip og nye oppdrag hver dag. Jeg treffer hele tiden nye ansikter, noe jeg synes er veldig hyggelig. I denne jobben får jeg virkelig utfordret meg selv hver dag, og det liker jeg.



Som los må en kunne hele farvannet innen sertifikatområdet sitt utenat.



– Når man kan hele området – alle skjær, holmer, fyrlykter og kaier – så er det en veldig god følelse. Spesielt når du kommer om bord i store skip der kapteinen er litt urolig, og du kan berolige mannskapet med kunnskapen du har om farvannet, seilasen inn til havn og de forholdene som er på havnen. Det føles veldig godt å kunne være den som roer ned andre, bare på grunn av noe jeg alltid går rundt og husker, mener Martin.



Søknadsskjema og mer informasjon på kystverket.no



Å være los virket som et spennende, interessant og givende yrke. Foto: Nils Magne Vardøy / Kystverket