Lakseopptur i koronatida

– Norsk laks har styrket sin posisjon i Spania, og det til tross for en forverring av pandemien, sier Bjørn-Erik Stabell til Norges Sjømatråd. Stabell er Sjømatrådets utsending til Spania. Han forteller at laksen er den raskest voksende fiskearten i Spania. Omsetningsverdien av konsumert laks ute og hjemme har økt med 112 millioner euro hittil i år, ifølge Kantar.

– Spanjolene har tidligere spist mest laks på restaurant, og det gledelige er at da samfunnet stengte begynte de å lage laks hjemme, sier Stabell.



Spesielt har salget av fryst laks fra Norge økt under korona. Fra januar til september økte salget med 26 prosent i volum og 18 prosent i verdi. Dette skyldes at flere kjeder nå selger norsk, fryst laks i frysedisken.



I dag er Spania det nest største sjømatmarkedet i Europa, kun slått av Frankrike. Spania seiler også opp som et av de største konsummarkedene i Europa for norsk laks. Når landegrensene og restaurantene åpner igjen, og turistene kommer tilbake til Spania, mener Stabell at den norske laksen vil få et ytterligere løft.