Lanserer elektrisk redningsbåt

Viking Norsafe

Viking Life-Saving Equipment er en global markedsleder innen maritim, offshore og brannsikkerhet, og leverer og betjener sikkerhets- og brannslokkingsutstyr for passasjer- og lasteskip, offshore installasjoner, fiskefartøy, marinen, helikoptertjenesten, brannvesen og fritidsyachter.

Det er et privateid selskap grunnlagt i 1960 med hovedkontor i Esbjerg, Danmark, og selskapet har i dag ca. 3000 ansatte over hele verden.

Viking Norsafe har hovedkontor i Arendal og avdelingskontorer i Bergen, Oslo, Haugesund og Ålesund, og er ca. 265 ansatte i Norge.

Evoy

Evoy er et norsk selskap med hovedkontor i Florø, som designer, utvikler og leverer innenbords og utenbords el-motorer til båtindustrien.

Selskapet ble startet i 2018, lanserte sin første motor i 2019 og kom nylig med en utenbords elmotor med 300+ hk.

Leif A. Stavøstrand er gründer, daglig leder og største aksjonær i selskapet, som også har med investorer som Klaveness Marine, Grieg Edge og Link VC.

Arendal-baserte Viking Norsafe har lansert en ny redningsbåt med 100 prosent elektrisk motorkraft. Båten har fått navnet E-Mako-655 og er utstyrt med en helelektrisk utenbordsmotor produsert av norske Evoy.Danske Viking overtok norske Norsafe i 2018, og samlet har de to selskapene mer enn 60 års erfaring med å utvikle sikkerhetsløsninger for offshore og maritim næring. Viking Norsafe produserer allerede elektriske livbåter for flere kunder.De mener det er på tide at også redningsbåter leveres med elektrisk drivkraft, selv om dagens internasjonale regelverk foreløpig ikke tillater dette.– Elektrisk er mer forutsigbart, krever mindre vedlikehold og er bedre for miljøet. På samme måte som en livbåt, kan redningsbåter ofte bli stående i lengre perioder uten å bli brukt. Bensin- og dieselmotorer vil da ha en større risiko for å ikke starte når du først trenger den, enn en elektrisk motor, sier Erik Mostert, leder for forskning og utvikling i Viking Norsafe.Det er det norske selskapet Evoy som har produsert motoren. Evoy produserer både innenbords og utenbords el-motorer for båtindustrien, lanserte sin første motor i 2019 og kom nylig med en utenbords elmotor med 300 hk.¬– Vi er veldig spente på samarbeidet med Viking. De er en bastion innen maritim sikkerhet, og vi er stolte og ydmyke over at de har valgt Evoy til å demonstrere for resten av bransjen at elektrisk er en levedyktig løsning allerede i dag, sier Leif A. Stavøstrand, medgründer og administrerende direktør i Evoy.Redningsbåten ligger i disse dager til havn i Arendal, der Viking Norsafe bruker den som demonstrasjonsbåt til interesserte aktører i bransjen. Bruk av redningsbåter er regulert av IMO (International Maritime Organization) og den såkalte SOLAS-konvensjonen, og dagens regelverk sier at en redningsbåt skal ha minst én forbrenningsmotor.– Vi ønsker å utfordre dette regelverket, fordi vi mener det er foreldet. Vi regner ikke med å få gjennomslag med det første, men tror det på sikt vil være umulig å overse de åpenbare fordelene elektriske motorer tilbyr, sier Mostert.Denne høsten gjennomfører også DNV omfattende sikkerhetstester av E-Mako-655.