Lanserer et nytt elbåtselskap

Frydenbø

Frydenbø Marine AS er et selskap i Frydenbø Group AS, og er en betydelig aktør på det skandinaviske båtmarkedet.

Frydenbø Marine består av Frydenbø Boats, Frydenbø Boats Production, Outboard Services Nordic, og Frydenbø Milpro. F

rydenbø Boats AS er en av de ledende distributørene av fritidsbåter i norden og eier merkevarene Nordkapp, Sting, og Airborne, samt distribuerer Zodiac.

Frydenbø Boats Production har spesialisert seg på produksjon av laminerte båter, samt båter med aluminiumsskrog, og produserer i dag opptil 1000 båter i året ved egne produksjonslokaler i Polen.

Frydenbø Group er et familieeid selskap med hovedkontor i Bergen.

Selskapet er en betydelig aktør innenfor sine kjernevirksomheter; bil/mobilitetstjenester, industrielle produkter og tjenester, eiendomsforvaltning og båter.

Frydenbø- konsernet har 900 ansatte og hadde en omsetning på ca 3,5 milliarder NOK i 2021.

SES-X Marine Technologies

SES-X er et raskt voksende maritimt teknologiselskap med hovedkontor i Oslo.

SES-X har utviklet en unik luftputeteknologi som drastisk øker energieffektiviteten for planende båter.

Ved å kombinere teknologien med et batterielektrisk fremdriftssystem, muliggjør teknologien elbåter med lang rekkevidde i høy hastighet.

Selskapet Hentet 30 MNOK i 2022, og fokuserer på å akselerere skiftet til nullutslippsbåter innenfor flere segmenter som fritisbåter, persontransport, og hurtigbåter.

SES-X Marine Technologies er et raskt voksende maritimt teknologiselskap som tilbyr energieffektiv teknologi for båter. Frydenbø Marine og SES-X skal designe og bygge neste generasjons elektriske fritidsbåter.Bærekraft er kjernen i prosjektet, som har vært under utvikling lenge. Fritidsbåtmarkedet har ennå ikke gjennomgått den elektriske revolusjonen som i dag kan sees i bilindustrien. Frydenbø Marine har lang erfaring fra fritidsbåtmarkedet og fulgt utviklingen innenfor elbåter lenge. Nå er tiden inne for å elektrifisere båter, og gjøre båtlivet mer bærekraftig.Knut Herman Gjøvaag, eier av Frydenbø Group sier at bærekraft er en strategisk prioritet for Frydenbø:– Vi er glade for etableringen av dette selskapet som vil tilby produkter for en bærekraftig fremtid. Samtidig posisjonerer dette oss for å være konkurransedyktig i et marked som vi tror kommer til å vokse fremover.En av hovedutfordringene med å elektrifisere transport (på land, vann, eller luft) er å oppnå lang nok rekkevidde. Planende båter er spesielt utfordrende å elektrifisere ettersom motstand i vann er stor spesielt i høye hastigheter. Elektriske båter er også tyngre enn fossildrevne båter og trenger derfor mer energi i høye hastigheter. SES-X har utviklet en unik skrogteknologi som øker energieffektiviteten og muliggjør dermed elbåter med lang rekkevidde i høy hastighet.– SES-X har utviklet en unik teknologi som vi forventer vil spille en viktig rolle i elbåtmarkedet. Etableringen av dette nye selskapet markerer en viktig milepæl for SES-X som har som ambisjon å fremskynde overgangen til bærekraftig energi til sjøs. Vi kunne ikke funnet en bedre partner enn Frydenbø, og ved å kombinere teknologikompetansen til SES-X med Frydenbøs markedskunnskap og -posisjon, skaper dette samarbeidet et solid utgangspunkt for et nytt selskap i elbåtbransjen, sier Glen Ole Rødland, styreleder i SES-X.Det nye selskapet vil fokusere på båter av høy kvalitet som integrerer SES-X sine avanserte systemer og teknologi – en teknologi som har blitt grundig testet og verifisert av SES-X over flere tiår, og som nå er klar for kommersialisering.– Frydenbø er markedsledende innen fritidsbåtmarkedet i Norden. Ved å kombinere deres erfaring med skrogteknologien til SES-X vil vi kunne produsere elbåter med betydelige fordeler innenfor ytelse, form og funksjon. Vi tror timingen er riktig nå, og vi ser store muligheter fremover i et voksende elbåtmarked, sier Glen Ole Rødland.Rammene for selskapet er godt på plass, og selskapet fokuserer nå på å finne riktig CEO til å komplementere den nåværende ledelsen i selskapet. Selskapet vurderer også muligheten til å invitere utvalgte investorer til prosjektet i løpet av våren 2023. Mer informasjon om selskapet og produktet vil bli lansert i løpet av 2023.