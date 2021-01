Lanserer «Lerøy Salmon»

En ny standard skal sikre topp kvalitet på produkter fra Lerøy. Foto: Lerøy Seafood.

I samarbeid med DNV har Lerøy utviklet produktsertifiseringen «STP 86 Salmo Salar». Spesifikasjonen viser at Lerøy Salmon etterlever en høyere standard for kvalitet, matvaretrygghet og bærekraft enn det som i dag er bransjestandard for norsk laks.



Laks produsert i henhold til STP-86 har blant annet et høyere innhold av omega-3 enn norsk industristandard, null bruk av antibiotika, null rømming og full sporbarhet.



– Lerøy har i lang tid tatt bevisste, ansvarlige og bærekraftige beslutninger i valg av fôringredienser og i produksjonen av laks gjennom hele verdikjeden, sier Henning Beltestad, administrerende direktør i Lerøy Seafood Group



– Vi ønsket å få disse valgene verifisert av et tredjepartsfirma. Flere av valgene, og summen av dem, gjør at Lerøy Salmon-sertifisert med STP 86 skiller seg ut fra det som i dag er industristandarden for oppdrettslaks.



Hele verdikjeden til Lerøy, fra fôr til ferdig emballert produkt, revideres årlig av tredjepart, for å sikre at alle kravene i STP- 86 overholdes. STP 86 er en produktsertifisering som inneholder en sporingskomponent som vil sikre at alle kriteriene blir oppfylt.



– Det er en økende etterspørsel etter sporbarhet fra kunder og forbrukere. Uavhengig sertifisering etter robuste standarder hjelper selskaper med å bygge nødvendig tillit til produktegenskaper og produsentens løfter, sier Luca Crisciotti, administrerende direktør i DNV GL-Business Assurance.



Fôr

• Fôres med alternative råvarer (mikroalger, insektmel og camelinaolje)

• Null bruk av lakseolje

• Null bruk av ethoxyquin

• Null bruk av blodmel fra landdyr

• Full sporbarhet av fôringredienser



Havbruk

• Alle lokaliteter er sertifisert ASC, GlobalGAP eller begge deler

• Full sporbarhet via Fishtrack

• Null bruk av antibiotika

• Null bruk av kitinhemmere

• Nullrømming



Industry

• Sertifisert matsikkerhet med GFSI Food safety certification

• Omega-3: nivå over 2.9 g/100 g

• EPA/DHA: nivå over 1 g/100 g

• Omega-6/Omega-3: ratio under 1

• PCB & PCB-lignende dioksiner: nivå under 0.5 ng/kg



Hvis bare ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, kan ikke laksen selges med sertifikatet «STP 86 Salmo Salar».