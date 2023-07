Lanserer neste generasjons båtnavigasjonsapp

savvy navvy, selskapet for marin teknologi, har lansert neste generasjon av sin alt-i-ett-navigasjonsapp med forbedret pålitelighet, større hastighet og en bedre brukeropplevelse enn noensinne, sammen med noen funksjonsoppgraderinger.



Den populære båtnavigasjonsappen – ofte kalt «Google Maps for båter» – har lansert savvy navvy V2 i mer enn 100 land verden over.



NØKKELFUNKSJONER

Noen av nøkkelfunksjonene i savvy navvy V2:



Navigasjonsmodus: Den praktiske nye Start-knappen tar deg til en ny navigasjonsmodus som automatisk registrerer kursen din og lagrer den i Lagret-delen. Denne nye reisemodusen er dynamisk og tilpasser seg den faktiske kursen og posisjonen din ved umiddelbart å beregne ruten på nytt og oppdatere beregnet ankomsttid hvis du avviker fra den. Den gir deg enkel tilgang til informasjon som kurs over bakken, hastighet, forløpt tid og avstand samt en snarvei til værmeldingen.



Ankeralarm-oppgradering: Ankeralarmen har gjennomgått en drastisk forvandling, og du har nå full kontroll over svingsonen din direkte på savvy chart™. Hvis du driver utenfor det «trygge området» du har definert, sier savvy navvy ifra med en høy alarm.



Sky- og regnoverlegg: Brukerne kan holde seg et skritt foran været med savvy navvys nye funksjon for sky- og regnoverlegg. Zoom ut for en bredere visning og dann et inntrykk av skydekke og nedbørsmengder.



Vindkast: Nå er det enklere å se hvordan været faktisk vil bli, med tillegget av vindkast med en lett tilgjengelig graf i vær-delen av appen. Vis de skiftende graffargene og -høydene for å få et inntrykk av vindkastenes styrke i løpet av dagen.



SMART OG LØSNINGSORIENTERT

– Vår kjernefilosofi om å være smarte og løsningsorienterte handler om mer enn bare kartlegging og navigering – vi ønsker å løse reelle brukerproblemer. Vi er glade for å kunne lansere vår nye og forbedrede app, som ikke bare forbedrer visse hastighets- og ytelsesproblemer med integrerte teknologier, men også gir brukerne unike, banebrytende funksjoner som gjør seiling enklere og tryggere for alle. Vi passerte nylig én million appnedlastinger, men fortsetter å utvikle oss og fokuserer allerede på de neste trinnene. Vi legger om kort tid til flere høyt etterspurte funksjoner, som AIS og mye mer», sier Jelte Liebrand, adm.dir. og stifter av savvy navvy.



savvy navvy er tilgjengelig på Android, IOS, PC og Mac og kan brukes på flere enheter samtidig.