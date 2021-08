Lanserer ny type utslippsfri passasjerferje

Beluga24 vil revolusjonere vannbåren offentlig transport gjennom energieffektivitet, bærekraft og hastighet ifølge Green City Ferries. Illustrasjon: Green City Ferries

Green City Ferries lanserer Beluga24, en ny type passasjerferje for utslippsfri offentlig transport på vannet. Beluga24 vil revolusjonere vannbåren offentlig transport gjennom energieffektivitet, bærekraft og hastighet ifølge Green City Ferries.



– Med Beluga24 viser vi at det allerede er et hurtiggående, utslippsfritt alternativ til dieselbåter som også koster mindre å drive. Derfor er dette en veldig attraktiv løsning for trafikkforvaltninger, rederier og ikke minst for mennesker!, sier Fredrik Thornell, ny administrerende direktør i Green City Ferries.



Green City Ferries har inngått et samarbeid med to verdensledende designselskaper - Teknicraft på New Zealand og Sculli Design Studios i Italia for å utvikle denne unike passasjerferjen. Green City Ferries har full eksklusivitet til å bygge og selge denne typen skip globalt.



UTPRØVD AIRFOIL-TEKNOLOGI

Beluga24 er basert på utprøvd airfoil-teknologi. En midtskipsfoil løfter skipet halvveis opp av vannet i høye hastigheter og dermed skyver ikke skipet bort så store mengder vann. Dette betyr mindre energiforbruk og mindre bølger.



¬Vi forventer et forbruk på 30 kWh per nautisk mil ved 30 knop, noe som er nesten halvparten av hva en vanlig katamaran bruker, sier Fredrik Thornell



Strømforsyningen kommer fra japanske LTO-batterier eller kanadiske brenselceller. Høy ytelse, korte ladetider og lang levetid har vært retningslinjer for valg av leverandører. Komforten til de opptil 150 passasjerene er viktig for at båten skal være et attraktivt alternativ til å ta bilen. Det er også plass til 30 sykler da disse ofte er en integrert del av reisen. Sverige har flere tiår med samlet erfaring med å bygge skip i karbonfiber, og skipene skal i utgangspunktet bygges i Sverige og senere på lokale markeder. Beluga24 forventes å komme inn i trafikken i 2023.



ØKER KRAFTIG

Beluga24 lanseres i en tid hvor etterspørselen etter bærekraftige mobilitetsløsninger øker kraftig.



– Interessen for bærekraftig vannbåren transport og etterspørselen etter utslippsfrie fartøy øker eksponensielt. Analytikere hevder at det globale markedet for utslippsfrie fartøy forventes å øke fra 5,2 milliarder dollar i 2019 til 15,6 milliarder dollar innen 2030, og passasjerferjer er en stor del av dette, sier Magnus Sörenson, markedsførings- og salgssjef i Green City Ferries.



Green City Ferries er en systemintegrator som gir fartøyer med utslippsfrie drivlinjer, infrastruktur for batteri og hydrogen og langsiktig finansiering.

Beluga24 er basert på utprøvd airfoil-teknologi. Illustrasjon: Green City Ferries.