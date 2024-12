Lanserer støttetilbudet «Ladeanlegg for fartøy»

Fartøy ved Ramberg ladeanlegg. Anlegget var verdens første hurtigladeanlegg for fiskefartøy, og kan levere både lading og landstrøm. Foto: Kristian Jensen/Plug

Batteri er en viktig alternativ energibærer i omstillingen til utslippsfri maritim transport, og tilgjengelig ladeinfrastruktur er da en forutsetning for at elektriske fartøy skal kunne gå utslippsfritt. Enova lanserer nå en ny støtteordning som skal bidra til å etablere allment tilgjengelige ladeanlegg i norske havner.



– Formålet med det nye tilbudet Ladeanlegg for fartøy er å øke kunnskapen om lading av fartøy, og samtidig modne markedet ved å etablere flere offentlig tilgjengelige ladeanlegg, sier Rune Holmen, områdeleder for maritim transport i Enova.



– Dette vil legge til rette for at flere velger elektriske fartøy, noe som igjen vil redusere klimagassutslippene fra maritim transport, legger han til.



GJØRES AVGRENSINGER

For å sikre at virkemiddelet er relevant og oppnår sitt formål, er det gjort noen avgrensinger fra Enovas side i støtteordningen som har første søknadsfrist 7. mars:



Støtte gis til ladeanlegg i havner og havneanlegg som er allment tilgjengelige, og anleggene må være rettet mot fartøy i næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste. Ladeanlegget kan ikke etableres for fartøy i offentlig rutegående trafikk.



Ladepunktene skal levere en effekt på minimum 250 kW, og effekten skal leveres med likespenning (DC). Samtidig åpner støtteordningen for at anleggene det søkes støtte til kan være flerbruksanlegg, slik at effekten kan brukes også til andre løsninger og transportformål, så lenge primærformålet er lading av fartøy.



Ladeanleggene som Enova støtter gjennom det nye programmet vil egne seg for andre fartøy enn de som benytter landstrømsanlegg til hotellopphold og lading. Både landstrømanlegg og ladeanlegg må bygges for å få en fullverdig elektrisk infrastruktur langs kysten.



VIL UTVIKLE MARKEDET

Målet med Ladeanlegg for fartøy er å inspirere aktører som per i dag ikke tilbyr lading til fartøy, til å se dette som et mulig forretningsområde. I dag er det et begrenset antall markedsaktører som driver innenfor dette segmentet, og dette ønsker Enova å bidra til å gjøre noe med.



-Med dette nye støttetilbudet håper vi å se en økning i antall elektriske fartøy og dermed en reduksjon i klimagassutslipp. Sammen med Batteri i nullutslippsskip danner Ladeanlegg for fartøy et helhetlig programtilbud for å sette fart på elektrifiseringen av maritim transport, sier Kristina Rystad, seniorrådgiver maritim transport i Enova.



Fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag er fornøyd med at Enova lanserer et nytt tilbud til ladeanlegg i havner som blant annet brukes av organisasjonens medlemmer.



-Norges Fiskarlag er opptatt av ordninger som kan bidra til å sette fart på det grønne skiftet. For deler av fiskeflåten kan elektrifisering være aktuelt, og det fordrer blant annet at det finnes tilgjengelige ladepunkt i de områdene hvor fiskerne ferdes. Å kunne levere førsteklasses villfanget fisk til markedet basert på båter som bruker fornybar energi, bør være et fremtidsretta konsept. I denne sammenhengen ønsker Fiskarlaget den nye ordningen fra Enova velkommen, sier Joakim Martinsen.