Lanserte nytt rederiflagg

Norled lanserte nylig sitt nye rederiflagg for sine over 1000 medarbeidere, og moderne, fremtidsrettet og maritimt er noen av fyndordene som blir brukt.– Det er alltid sterke følelser knyttet til et flagg, på samme måte som til en logo, og vi er glade for at vi gjennom en god og grundig prosess har lykkes med å skape et nytt flagg vi mener rommer de egenskapene ved Norled som vi ønsker å formidle og som vi er skikkelige stolte av, sier konsernsjef Ingvald Løyning i Norled. Han forteller at navnet Norled vil bestå, og at det nye flagget ved å beholde fargene rødt, hvitt og blått, har en tydelig referanse til en lang og stolt norsk historie.Implementeringen av det nye flagget og skorsteinsmerket vil starte opp i 2020 og pågå gradvis frem til sensommeren 2020. Det er byrået Melvær&Co i Stavanger som har bistått Norled i utformingen av nytt flagg og skorsteinsmerke, i tillegg til at det har vært betydelig involvering av de ansatte.– Det er alle de dyktige medarbeiderne i selskapet somNorled, derfor etablerte vi tidlig en bred referansegruppe fra ulike deler av selskapet som skulle gi sine innspill underveis i prosessen. Gruppens samlede beslutninger har vært styrende for det flagget vi valgte til slutt, sier Løyning.For Melvær&Co vardet viktig å sikre at flagget fremsto som enkelt i form og farge, og godt synlig på avstand.– Hovedtanken da vi startet med designprosessen var at vi ønsket å foredle ledestjernen fra det gamle flagget og kombinere denne formen med en stilisert N for Norled. Dette har skapt et nytt symbol som framstår som en kompassnål, der den røde pilen peker mot Nord. Symbolet kan også minne om et elektrisitetssymbol, noe vi mener passer godt med Norled som et fremtidsrettet og miljøfokusert rederi, sier grafisk designer Ida K. Hatleskog i Melvær&Co.Norled var først ute med elektrisk nullutslippsferje, da Ampere ble levert i 2014 fra Fjellstrand AS. I 2021 skal rederiet også lansere verdens første hydrogendrevne bilferje.