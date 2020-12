Larsnes bygger brønnbåt til Naviera Orca

Larsnes Mek. skal bygge enda en brønnbåt, denne gang til et rederi i Chile. Illustrasjon: Skipskompetanse.

Det chilenske rederiet Naviera Orca SA har kontrahert en brønnbåt med Larsnes Mek Verksted AS og Skipskompetanse AS. Brønnbåten bygger på designet til Ro Sailor som ankom Larsnes for to dager siden og blir verftets byggenummer 68.



Med en grunnmur av erfaring fra brønnbåter levert til Rostein bygger Naviera Orcas nybygg videre på det beste løsninger for frakt og behandling av laks og smolt. Designbetegnelsen for bygget er SK-6100 DM LFC II.



Fartøyet er en mellomstor laksefrakter som også utstyres med utstyr for ferskvannsbehandling, RSW og ferskvannsproduksjon.

Det blir 79,3 m langt, 15 m bredt og får en lastekapasitet på 2800 kubikkmeter.



Båten blir den niende (9) i rekken av en serie båter utviklet i samarbeid mellom Skipskompetanse, Larsnes, Rostein og Naviera Orca.