Larsnes Mek bestiller sjøvannskjølere til brønnbåt

Brønnbåten blir den niende i rekken Larsnes Mek. bygger for Rostein. Illustrasjon: Skipkompetanse AS

Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers er tildelt en kontrakt fra Larsnes Mek Verksted AS for å levere et skrogintegrert sjøvannskjølingssystem til en ny brønnbåt verftet skal bygge for brønnbåtrederiet Rostein.



Brønnbåten, NB67, er designet av Skipskompetanse AS i Måløy og er på 79,27 meters lengde og 15 meters bredde, med en lastekapasitet på 2800 kubikkmeter. Den vil utstyres for å primært drive med frakt av laks og smolt.



NIENDE I REKKEN

– Dette er den niende i rekken av brønnbåtene til Rostein som bygges av Larsnes Mek, og vi har vært heldige nok til å levere sjøvannkjølerne våre til flere av disse. Både verft og reder er dermed godt kjent med vår skrogintegrerte løsning for sjøvannskjøling og energibesparelsen den tilbyr, sier Hans Robert Almestad, salgs- og markedsdirektør hos Hydroniq Coolers.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjøler til brønnbåten. Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann – men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.



Selskapet skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Larsnes Mek på Gurskøya i Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



FERDIG I MAI NESTE ÅR

Skroget skal leveres fra Marine Projects i Gdansk til Larnes Mek i slutten av november i år hvor båten skal utrustes og ferdigstilles. Levering til rederiet er planlagt slutten av mai 2021.



Rostein er et av verdens ledende brønnbåtrederier med en flåte på 15 skip.



– I disse korona-tider er det ekstra gledelig at norske redere som Rostein demonstrerer et langsiktig industriperspektiv og plasserer nybyggkontrakter på brønnbåter, legger Almestad til.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).