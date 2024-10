Larsnes Mek forbedrer luftkvaliteten i dokkhallen

Larsnes Mek. ønsket de å sikre optimal luftkvalitet for både ansatte og prosessene som foregår i den nye nye dokkhall. Foto: Larsnes Mek.

Larsnes Mek har en lang historie innen skipsbygging og reparasjon. Da de skulle ta i bruk sin nye dokkhall, ønsket de å sikre optimal luftkvalitet for både ansatte og prosessene som foregår i hallen. De valgte å implementere en IoT-basert løsning for å få sanntidsoversikt og kontroll over inneklimaet.



Gjennom samarbeidet med Tagtech Solutions AS gikk Larsnes Mek til anskaffelse av miljøsensorer fra Milesight, i kombinasjon med Aiota IoT Platform. Disse sensorene ble strategisk plassert i dokkhallen for å måle luftkvaliteten, inkludert parametere som temperatur, luftfuktighet, og partikkelkonsentrasjon.



KLAR OVERSIKT

Etter at sensorene var installert, begynte dataene å strømme inn i Aiota Dashboardet. Visualiseringen ga Larsnes Mek en klar oversikt, med sanntidsmålinger og historiske data presentert i intuitive grafer. Terskelverdier ble tydelig markert, noe som gjorde det enkelt å identifisere når luftkvaliteten måtte forbedres. De første målingene avslørte at det var nødvendig med tiltak for å bedre luftforholdene, og med denne innsikten kunne de iverksette raske og målrettede forbedringer.



Resultatet har vært en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet i dokkhallen. Larsnes Mek har nå full kontroll over luftkvaliteten og kan enkelt overvåke situasjonen over tid, takket være en fleksibel og pålitelig IoT-løsning fra Tagtech Solutions.



– Med IoT-løsningen fra Tagtech Solutions har vi fått full oversikt over luftkvaliteten i den nye dokkhallen. Det har gjort det enklere for oss å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for våre ansatte, sier Nina Lødøen, HMS-leder Larsnes Mek. Verksted AS.



Nina Lødøen, HMS-leder Larsnes Mek. Verksted AS.